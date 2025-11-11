FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Perché l’11 novembre si celebra l’Estate di San Martino: origine ...

Perché l’11 novembre si celebra l’Estate di San Martino: origine e significato

Un fenomeno culturale che unisce fede, natura e tradizione popolare: ecco perché ogni anno, l’11 novembre, si celebra l’Estate di San Martino.
Calendario11 Novembre 2025 - ore 10:08 - Redatto da Meteo.it
Calendario11 Novembre 2025 - ore 10:08 - Redatto da Meteo.it

Intorno all’11 novembre molte regioni d’Italia sembrano godere secondo la tradizione di qualche giorno di clima mite e soleggiato, quasi come un ritorno dell’estate in pieno autunno. Questo fenomeno è conosciuto come Estate di San Martino, un periodo che dura in genere tre o quattro giorni, caratterizzato da temperature più alte della media stagionale. Ma perché proprio l’11 novembre? E quale è il legame con San Martino di Tours?

La leggenda di San Martino e il mantello condiviso

Secondo la leggenda, San Martino era un soldato romano che, in una fredda giornata d’autunno, incontrò lungo la strada un povero infreddolito. Mosso a compassione, tagliò a metà il suo mantello militare e ne donò una parte all’uomo.

Subito dopo quel gesto di carità, il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite, come se il sole fosse tornato a riscaldare la terra per ringraziare Martino della sua bontà. Da quel momento, ogni anno, il ritorno di giornate calde a novembre è associato a quell’episodio e prende il nome di "Estate di San Martino".

Origine storica e significato religioso della festa

L’11 novembre è anche il giorno in cui si celebra San Martino di Tours, vescovo francese vissuto nel IV secolo. In molte tradizioni contadine, questa data segna la fine dei lavori agricoli autunnali e l’inizio del periodo invernale. Era anche il momento in cui si assaggiava il vino novello, con feste e fiere dedicate proprio al santo.

Un momento di passaggio tra le stagioni

Nel calendario agricolo di una volta, l’Estate di San Martino rappresentava una pausa benevola prima del freddo invernale, un’occasione per ringraziare del raccolto e condividere i frutti del lavoro nei campi. Il detto popolare A San Martino ogni mosto diventa vino ricorda proprio la tradizione di aprire le botti e festeggiare con i prodotti della nuova vendemmia.

L’Estate di San Martino oggi: tra clima e cultura popolare

Oggi l’Estate di San Martino non è solo una curiosità meteorologica, ma anche un simbolo di rinascita e speranza. Nonostante arrivi in un periodo freddo e grigio, questo breve ritorno del sole ricorda il potere della solidarietà e della gentilezza, proprio come fece San Martino con il suo gesto.

Per la tradizione l’11 novembre continua a essere un giorno speciale, capace di unire natura, fede e cultura popolare in un’unica, luminosa celebrazione: l’Estate di San Martino.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Halloween 2025, tra miti e tradizioni: come è nata e come è arrivata in Italia
    Calendario31 Ottobre 2025

    Halloween 2025, tra miti e tradizioni: come è nata e come è arrivata in Italia

    Da Samhain ai giorni nostri, Halloween ha attraversato i secoli trasformandosi da rito spirituale a fenomeno globale
  • Perché intagliamo le zucche ad Halloween? La leggenda di Jack o’ Lantern
    Calendario31 Ottobre 2025

    Perché intagliamo le zucche ad Halloween? La leggenda di Jack o’ Lantern

    La prossima volta che accenderai una candela dentro una zucca, pensa a Jack o’ Lantern.
  • Halloween 2025: come profumare la casa naturalmente, senza candele e diffusori tossici
    Calendario30 Ottobre 2025

    Halloween 2025: come profumare la casa naturalmente, senza candele e diffusori tossici

    Per Halloween, candele e profumatori d’ambiente diventano alleati ideali per diffondere un’atmosfera suggestiva: ecco delle soluzioni naturali.
  • Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte
    Calendario29 Ottobre 2025

    Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte

    Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
Tendenza11 Novembre 2025
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
L'estate di San Martino ci accompagnerà fino a venerdì, poi si profila il ritorno della pioggia: nuova perturbazione in arrivo nel weekend!
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
Tendenza10 Novembre 2025
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
L'alta pressione è la protagonista della settimana appena iniziata, con una fase stabile che andrà avanti fino a venerdì 14. Poi possibile svolta
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Tendenza9 Novembre 2025
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Nella parte centrale della settimana, almeno fino a venerdì 14 novembre, tempo stabile e temperature molto miti. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 11 Novembre ore 16:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154