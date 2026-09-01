Perché guardare il mare ci fa stare bene? La risposta arriva dalla scienza

Guardare il mare può trattenerci a lungo, perché il continuo movimento delle onde cattura l’attenzione senza richiedere uno sforzo particolare. La ricerca scientifica sta studiando proprio questo possibile legame tra gli ambienti acquatici e il nostro benessere psicologico. Una revisione pubblicata su Environmental Research ha analizzato 139 studi, 94 dei quali dedicati alle zone costiere. Nel complesso, i risultati indicano una possibile relazione positiva tra spazi blu, salute mentale e benessere.

Perché guardare il mare ci fa stare bene? Ecco cosa ha rivelato la scienza

Durante la giornata siamo continuamente esposti a messaggi, rumori, impegni e richieste che ci obbligano a mantenere alta la concentrazione. Di fronte al mare, invece, l’attenzione può rilassarsi perché il paesaggio è dinamico ma non ci chiede di prendere decisioni o risolvere problemi. Secondo la Attention Restoration Theory degli psicologi Rachel e Stephen Kaplan, alcuni scenari naturali producono una forma di attenzione spontanea, chiamata “soft fascination”, che coinvolge la mente senza affaticarla come accade durante un’attività impegnativa.

Nel luglio 2026 lo psicologo Richard Jagacinski ha proposto su Frontiers in Cognition un modello teorico secondo cui ampi panorami, movimenti regolari e forme presenti in natura potrebbero favorire uno stato più tranquillo. La presenza dell’orizzonte e il movimento delle onde rientrano tra gli elementi che potrebbero spiegare questo fenomeno, anche se l’ipotesi deve ancora essere verificata attraverso nuovi esperimenti. Le onde, inoltre, riescono a mantenere vivo l’interesse perché ogni movimento è leggermente diverso dal precedente, offrendo una continua ma delicata variazione visiva. Anche la luce, il vento, i riflessi e la schiuma cambiano continuamente, creando stimoli sufficienti a mantenere lo sguardo senza sovraccaricarlo.

L’Organizzazione mondiale della sanità considera tra gli aspetti potenzialmente favorevoli degli spazi blu proprio l’ampiezza del panorama, la presenza dell’acqua in movimento e la possibilità di percepire una distanza dalle pressioni quotidiane. Le prove disponibili indicano complessivamente un rapporto positivo con il benessere mentale, ma non consentono ancora di stabilire un effetto identico per tutte le persone.

Passeggiare al mare migliora l'umore, lo studio

Un interessante esperimento realizzato sul lungomare di Barcellona ha coinvolto 59 lavoratori adulti, chiamati a vivere in momenti diversi tre situazioni: una passeggiata vicino all’acqua, un percorso in città e un periodo di riposo. Ogni partecipante ha sperimentato tutte le condizioni, permettendo ai ricercatori di confrontare direttamente le diverse esperienze. Dopo venti minuti trascorsi sulla costa, le persone hanno dichiarato di sentirsi più serene e di avere un umore migliore rispetto alle altre situazioni. Questo risultato, però, non è stato accompagnato da un miglioramento cardiovascolare superiore a quello ottenuto camminando in ambiente urbano.

A questa ricerca si aggiungono dati raccolti su scala internazionale: uno studio del 2023 ha esaminato quasi 15.000 visite in ambienti acquatici distribuiti in 18 Paesi. I risultati hanno mostrato che la sensazione di benessere dipende da diversi fattori, tra cui la qualità del luogo, le attività svolte e le caratteristiche personali dei visitatori. Per questo non è semplice attribuire tutto il beneficio alla sola presenza del mare, visto che durante una giornata sulla costa possiamo camminare, fare il bagno, stare all’aria aperta, parlare con altre persone e ridurre l’uso dello smartphone.