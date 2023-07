Perché fa così caldo quest'anno? Ecco la risposta e come mai le cose siano destinate a peggiorare

Perché fa così caldo in questa estate 2023? L'anticiclone africano, il riscaldamento globale o la presenza de El Nino. A questa domanda rispondiamo sempre in modi diversi, ma non riusciamo mai davvero a comprendere come mai le temperature siano così alte e il nostro corpo ne paghi le conseguenze. Ecco pertanto le spiegazioni più plausibili sul perché faccia così tanto caldo in questi giorni ed il monito sul futuro. A quanto pare, infatti, le condizioni sono destinate a peggiorare e ci troveremo, negli anni futuri, a fare i conti con giornate sempre più torride e afose.

Perché fa così tanto caldo in questa estate 2023? Le cause

Caldo, caldo e ancora caldo. Sono giorni da temperature record in cui non si trova pace nemmeno la notte. Unico rimedio? Ventilatore o condizionatore. Solo così si può resistere sia dentro casa che nei vari uffici. Cosa ha scatenato questi giorni 'infernali' in cui sembra di essere chiusi dentro ad un forno a cuocere insieme all'arrosto con le patate? Le possibili cause sono quelle che già conosciamo ovvero: il riscaldamento globale dovuto al cambiamento climatico.

Se però vogliamo addentrarci nel discorso e non rimanere al livello superficiale, cercando di capirci qualcosa in più, possiamo dire che fa caldo per diversi motivi come ad esempio che ci troviamo nel pieno della stagione estiva e riceviamo i raggi solari per più ore al giorno. Oltre a questo proprio in questo periodo l'inclinazione dell’asse terrestre favorisce un irraggiamento superiore dei raggi solari e quindi un aumento della temperatura superficiale.

Alle cause del grande caldo che avvertiamo dobbiamo aggiungere l'analisi di altre due variabili quali: l’umidità e la subsistenza atmosferica.

A giocare un ruolo fondamentale è però il cambiamento climatico causato dalle azioni dell’uomo. Insomma siamo noi i colpevoli per via delle emissioni di gas climalteranti.

Caldo destinato ad aumentare: la Terra sarà sempre più "bollente"

Capiti i motivi per cui fa così caldo in questa estate 2023 è bene sottolineare che nell'estate 2024 rischiamo di ritrovarci punto a capo a porci la stessa domanda con le temperature pronte ancora una volta a salire e ad infrangere i record appena stabiliti. Ebbene sì, andrà sempre peggio. Il caldo estremo non ha più carattere occasionale ed emergenziale, ma sistematico.

Secondo gli scienziati, infatti, i picchi di calore saranno sempre più comuni nei prossimi anni ed entro il 2100 aumenteranno oltretutto le probabilità di un avere numero più alto di giornate fino a 50°C.