FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cagliari, momenti di paura per due trombe d’aria: foto e video

Cagliari, momenti di paura per due trombe d’aria: foto e video

Due trombe d'aria nel sud della Sardegna in mezzo al maltempo. La seconda è stata avvista davanti proprio davanti al capoluogo Cagliari.
Eventi estremi24 Settembre 2025 - ore 14:28 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi24 Settembre 2025 - ore 14:28 - Redatto da Meteo.it

Momenti di paura ieri nel sud della Sardegna per due trombe d’aria in mezzo all’ondata di maltempo che ha coinvolto anche l’isola.

La prima è stata avvistata davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria, con una paurosa colonna alta un centinaio di metri su una delle baie più belle del sud Sardegna.

Tromba d’aria davanti a Cagliari

La seconda tromba d’aria c’è stata proprio davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari. Dopo essersi spostata per qualche chilometro, si è esaurita in mare mentre sul capoluogo si abbatteva un forte temporale.

È rimasta visibile da diversi punti della città. Fortunatamente non si registrano particolari danni né feriti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Super tifone Ragasa, morte e distruzione tra Filippine, Taiwan e Cina: le immagini
    Eventi estremi24 Settembre 2025

    Super tifone Ragasa, morte e distruzione tra Filippine, Taiwan e Cina: le immagini

    Il super tifone Ragasa ha colpito duramente la Cina, Hong Kong e Macao: a Taiwan si registrano 14 morti e 124 dispersi.
  • Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7 - I dati del sisma
    Eventi estremi22 Settembre 2025

    Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7 - I dati del sisma

    Scossa di terremoto in Grecia nella notte. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.7. Nessun danno registrato
  • Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: video ed immagini
    Eventi estremi19 Settembre 2025

    Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: video ed immagini

    Un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la penisola russa di Kamchatka, nell’Estremo Oriente. Tanta paura, ma nessun danno.
  • Terremoto Latina: città svegliata da una scossa magnitudo 3.2
    Eventi estremi17 Settembre 2025

    Terremoto Latina: città svegliata da una scossa magnitudo 3.2

    Oggi, 17 settembre, un terremoto di magnitudo 3.2. ha colpito la provincia di Latina. Molta paura ma nessun danno a persone o cose.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Tendenza24 Settembre 2025
Meteo: piogge e temporali anche nel weekend, prosegue il calo termico. La tendenza dal 27 settembre
Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend: il tempo resta instabile in molte regioni, con un clima fresco e valori sotto la media
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Settembre ore 18:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154