Cagliari, momenti di paura per due trombe d’aria: foto e video
Momenti di paura ieri nel sud della Sardegna per due trombe d’aria in mezzo all’ondata di maltempo che ha coinvolto anche l’isola.
La prima è stata avvistata davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria, con una paurosa colonna alta un centinaio di metri su una delle baie più belle del sud Sardegna.
Tromba d’aria davanti a Cagliari
La seconda tromba d’aria c’è stata proprio davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari. Dopo essersi spostata per qualche chilometro, si è esaurita in mare mentre sul capoluogo si abbatteva un forte temporale.
È rimasta visibile da diversi punti della città. Fortunatamente non si registrano particolari danni né feriti.