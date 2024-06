Patrimoni Unesco, quali sono i Paesi con più siti al mondo? Al primo posto c'è l'Italia

E' stata pubblicata la classifica dei Paesi con il maggior numero di siti Unesco secondo Preply, il mercato online per l'apprendimento delle lingue, che mette in contatto tutor con centinaia di migliaia di studenti in 180 paesi in tutto il mondo. Al primo posto troviamo l'Italia con 59 siti tallonata dalla Cina con 57. Terzo posto per la Germania con 53. Scopriamo la classifica completa.

Patrimoni Unesco, Italia guida la classifica dei paesi con il maggior numero di siti culturali

L'Unesco è un'agenzia specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nata il 16 novembre 1945 con l'obiettivo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, l'educazione e l'informazione. Il compito dell'UNESCO è farsi portavoce di alcuni principi assoluti quali "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali" come definiti ed affermate dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Tra i vari compiti dell'Unesco c'è anche quello di individuare e tutelare siti culturali e naturali classificati come importanti per l'umanità. Da ciò deriva il programma Patrimonio dell'Umanità che comprendo un elenco di luoghi dallo straordinario valore che meritano di essere protetti e tutelati.

Il sito Preply ha pubblicato la classifica dei paesi con il maggior numero di siti UNESCO da proteggere e a trionfare è l'Italia con 59 siti Unesco. Tra questi 10 sono localizzati in Lombardia che detiene il primato della regione italiana con il maggior numero di siti Unesco tra cui svettano le incisioni rupestri della Val Camonica. Tra gli altri siti considerati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità segnaliamo: l’area archeologica di Agrigento, l’area archeologica di Pompei ed Ercolano e l’area archeologica di Aquileia. Non solo, Castel Del Monte e i Trulli di Alberobello e tra i tanti Su Nuraxi in Sardegna, l’Orto Botanico di Padova, Venezia e la sua laguna e le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Unesco, la classifica completa dei paesi con il più alto numero di siti Patrimonio dell'Umanità

Se l'Italia con 59 siti Unescoconsiderati Patrimonio dell'Umanità guida la speciale classifica Preply, al secondo posto troviamo la Cina con 57 siti Unesco tra cui la Grande Muraglia, ma anche la Città Proibita di Pechino. Tra i siti Unesco segnaliamo anche: il Monte Tai, i Giardini classici di Suzhou, le grotte e le nicchie di Longmen, Huangshan, la Città vecchia di Lijiang e il Monte Wuyi.

Al terzo posto, invece, c'è la Germania con 53 siti Unesco che batte Francia (52 siti) e Spagna (50 siti). Tra i siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco siti in Germania ci sono: la Cattedrale di Aquisgrana, la Cattedrale di Spira, la Cattedrale di Colonia, la Cattedrale di Naumburg. E ancora: Parco di Muskau, le Antiche faggete, il sito fossile del Pozzo di Messel.

Ecco la classifica completa dei primi 10 paesi con il maggior numero di siti UNESCO: