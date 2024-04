Pasti in aereo, la top ten delle compagnie dove si mangia meglio

Vi lamentate del cibo in aereo? Non vi succederebbe, secondo Food&Wine, con le compagnie selezionate dalla classifica Global Tastemakers della rivista che ha riunito per stilarla 180 giornalisti specializzati.

Per il 2024, come riporta La Repubblica, vince Emirates che, dopo il secondo posto del 2023, ha ampliato le opzioni, piatti vegani compresi, e sa alternare pasti serviti su porcellane in business class a piatti indiani come il paneer makhani in economy. Ottimi anche i dolci della compagnia aerea di Dubai, come torta al cioccolato e tartufo, e l'accurata selezione di vini e bevande.

Al secondo posto troviamo Turkish Airlines che punta su stagionalità e freschezza. Terza Singapore Airlines, che con il servizio “Book the cook”, solo per premium e alcuni voli, permette di ordinare piatti che altrimenti non sarebbero disponibili.

Cibo in volo: vince l’Asia

Cathay Pacific di Hong-Kong è quarta con la sua birra alla spina progettata per gli 10mila metri e il caviale in prima classe. Quinta posizione per Qatar Airways, prima l’anno scorso, con il menu à la carte on-demand in prima classe e in business class.

La prima non asiatica è Air France, sesta, con le sue tradizionali collaborazioni con grandi chef e il suo cibo con ingredienti freschi e di stagione e in un packaging eco-sostenibile. Settima e ottava la Korean Air e la giapponese ANA. Chiudono la Top Ten: Etihad deli Emirati Arabi Uniti e l’americana Delta.