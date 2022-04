Pasqua, Pasquetta e 25 aprile: idee viaggio per il ponte 2022 più lungo

Il 25 aprile permette di avere un giorno di vacanza in più che, se unito alle festività di Pasqua e Pasquetta, offre uno dei più lunghi ponti del 2022. Perché non approfittarne allora per una bella vacanza? Ecco qualche consiglio.

Pasqua e Pasquetta, idee viaggio per il lungo weekend

Approfittando delle festività pasquali saranno molti gli italiani che decideranno di mettersi in viaggio. Il weekend di Pasqua, infatti, è prolungato dal Lunedì dell'Angelo, giorno festivo in cui molte fabbriche e stabilimenti resteranno chiusi.

Vi abbiamo già parlato delle mete consigliate per una "tre giorni di vacanza" che permetta di rivivere un soggiorno immersi nella gioia e nella spensieratezza, allentando le tensioni accumulate durante la pandemia. Sicuramente il weekend di Pasqua rappresenta l'occasione ideale per un soggiorno, visto che le giornate iniziano ad allungarsi e il clima si fa via via più piacevole.

Quest'anno poi, si verificano una serie di concomitanze che permettono addirittura di programmare una vacanza più lunga. La Pasqua alta (cade il 16 aprile), il Lunedì dell'Angelo il 17 e la festività del 25 aprile che cade di lunedì, permettono di organizzare dieci giorni di vacanza con appena quattro giorni di ferie. Un'opportunità per spingersi anche oltre i confini Ue, sempre nella massima sicurezza. Ecco allora qualche idea per una vacanza oltre i confini, nei Paesi membri Ue e nei "corridoi turistici Covid-free".

Ponte lungo in Europa: cosa visitare

Tra le mete preferite oltre confine occupa un posto di spicco la Francia. Innegabilmente Parigi e i castelli della Loira offrono destinazioni perfette per gli amanti dell'arte e dello shopping, permettendo anche molte opportunità per trasformare il lungo ponte in un viaggio romantico di coppia.

Un'altra splendida nazione in cui organizzare il lungo ponte in Europa è la Spagna, magari programmando una vacanza nella profumatissima Siviglia, che proprio a primavera sprigiona le sue fragranze agrumate.

Per chi invece ama immergersi tra i canali di una città medievale e approfittare del periodo primaverile per godere della fioritura di migliaia di narcisi c'è Bruges. La cittadina belga è facilmente raggiungibile, anche approfittando dei tanti voli low-cost per Bruxelles che permettono di trascorrere dieci giorni alla scoperta delle Fiandre senza spendere un patrimonio.

Pasqua e 25 aprile in Usa

Dieci giorni di vacanza possono essere l'occasione perfetta per visitare la maestosa New York, soprattutto adesso che è sufficiente esibire un tampone negativo per entrare negli States. Nella Grande Mela le temperature primaverili si fanno particolarmente gradevoli, anche se restano forti escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Ma con un abbigliamento "a cipolla" sarà possibile godersi una meravigliosa crociera intorno a Manhattan, visitare gli osservato dell'Empire State Building o assistere alla famosa Easter Parade, una parata che si tiene per le strade di New York proprio nella domenica di Pasqua.

Lungo ponte a Sharm el Sheik, voglia di mare e di sole

Coloro che amano il sole e il mare non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione del lungo ponte pasquale per un viaggio nelle paradisiaca Sharm El Sheik. Dieci giorni nella celebre località balneare egiziana situata tra il Mar Rosso e il deserto della penisola del Sinai è sicuramente una delle mete preferite per gli appassionati di immersioni, che potranno così avere un anticipo d'estate già nel mese di aprile.

Per una vacanza a Sharm el Sheik, che in questo periodo inizia a esprimere il meglio di sé, è sufficiente avere il passaporto o la carta d'identità con una validità residua di 6 mesi dalla data di uscita dal Paese, oltre che ovviamente il certificato di vaccinazione Covid-19 o, in alternativa, un test Pcr o Antigenico rapido o ID Now COVID-19 negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all'arrivo.

E per chi non riesce a organizzare il ponte lungo di Pasqua nessun problema. Anche il 2 giugno infatti, che cade di giovedì, permetterà di staccare la spina per diversi giorni.