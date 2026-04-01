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Pasqua e Pasquetta con il Fai: eventi unici tra castelli, dimore storiche e giardini in fiore

Durante le festività pasquali i siti del Fai si trasformano: tutte le iniziative.
Ambiente1 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it
Ambiente1 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it

Picnic nei parchi storici, attività all’aperto, cacce alle uova dedicate ai bambini, itinerari naturalistici e visite guidate pensate per grandi e piccoli: così si presenta la Pasqua nei luoghi gestiti dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Durante Pasqua e Pasquetta 2026, lungo tutta la penisola, saranno organizzati eventi speciali capaci di unire relax, divertimento e scoperta. Dalle ville storiche ai giardini monumentali, ogni location offrirà esperienze pensate per tutta la famiglia.

Pasqua e Pasquetta con il Fai

Sono molte le iniziative speciali proposte dal FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano in occasione delle festività pasquali, con un ricco calendario di eventi distribuiti lungo tutta la penisola.

Tra le mete più affascinanti spicca Matera, designata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, dove dal 2 al 4 aprile si organizzano percorsi guidati nei luoghi simbolo che hanno fatto da sfondo a film sulla Passione di Cristo. Dalla città parte anche un suggestivo trekking tra paesaggi naturali e testimonianze artistiche all’interno del Parco della Murgia Materana, previsto tra il 3 e il 4 aprile.

In Trentino, il Castello di Avio accoglie famiglie con attività tradizionali come la caccia alle uova e un mercato dedicato ai prodotti tipici locali, tra cui miele, vini, dolci e specialità artigianali, dal 4 al 6 aprile.

In Piemonte, il Castello e Parco di Masino propone attività per bambini dai 4 ai 10 anni, con cacce alle uova, picnic prenotabili e la possibilità di esplorare liberamente giardini e ambienti storici nello stesso periodo. Sempre in regione, a Magnano si tiene Pasqua e Pasquetta presso Villa Flecchia, dove il 5 e 6 aprile sono in programma picnic, partite a pétanque e visite guidate.

In Lombardia si moltiplicano le iniziative, tra cui le cacce alle uova nei giardini di Villa Panza, Villa della Porta Bozzolo, Casa Macchi e Palazzo Moroni. Proprio a Palazzo Moroni si organizzano anche picnic nell’area dell’Ortaglia fino al 7 aprile, mentre momenti simili sono previsti anche al Monastero di Torba. In Veneto, infine, Villa dei Vescovi propone per Pasqua e Pasquetta due giornate tra picnic nei vigneti, cacce alle uova, attività creative e visite guidate negli eleganti spazi della villa.

Le iniziative al Sud, dal Lazio alla Sardegna

La giornata di Pasquetta diventa particolarmente affascinante nel Lazio nella suggestiva Villa Gregoriana, dove tra cascate spettacolari, vegetazione lussureggiante e panorami romantici si svolgono visite guidate, attività per i più piccoli, degustazioni e spettacoli con artisti itineranti.

Un’atmosfera particolare si respira anche nel Bosco di San Francesco, dove la giornata è animata da una caccia al tesoro a tema natura, adatta a grandi e bambini, accompagnata da esibizioni di musica e danza dedicate alla primavera.

In Puglia, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate propone per il 6 aprile un programma ricco di appuntamenti, tra cui la tradizionale caccia alle uova, visite guidate e l’apertura straordinaria della Casa del Massaro. Non mancano giochi all’aria aperta, picnic e la possibilità di esplorare liberamente il complesso abbaziale.

In Sardegna, invece, le Saline Conti Vecchi offrono un’esperienza originale il 5 e 6 aprile, con laboratori creativi dedicati al sale per bambini, un grande gioco Memory ambientato nella laguna e visite guidate agli edifici storici. I visitatori possono inoltre divertirsi tra le scenografiche montagne di sale e concludere l’esperienza con un suggestivo tour in trenino all’interno dell’area della salina.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:41

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