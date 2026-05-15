Bandiere Blu 2026: quali sono i laghi italiani dove sventolerà il vessillo FEE quest'estate?

Nel corso della manifestazione che si è tenuta ieri, 14 maggio, nella sala Convegni del Cnr a Roma, la FEE (Foundation for Environmental Education) ha assegnato le Bandiere Blu 2026 alle località balneari e lacustri che si sono distinte per la loro bellezza, le azioni sostenibili, la sicurezza e l'accessibilità. I vessilli, che da tempo rappresentano un'eccellenza per il settore turistico, sono andati alle spiagge più belle d'Italia ma anche ai laghi.

Bandiere Blu 2026, crescono i laghi italiani premiati

A fianco alle spiagge italiane, anche le zone lacustri migliori hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Fee. Il trend positivo del nostro Paese si riconferma anche nei laghi: se le spiagge possono contare quest'anno su 525 vessilli totali (11 in più della passata edizione), gli specchi d'acqua premiati sono stati in tutto 23, uno in più del 2025.

L'incremento, seppur meno appariscente di quello verificatosi per le aree costiere, dimostra ancora una volta che il nostro Paese si sta muovendo nella direzione giusta, e che chi sceglierà di trascorrere le vacanze ai laghi potrà trovare sempre più località che eccellono per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale.

Quali sono i laghi Bandiera Blu 2026?

La lista dei laghi che la Fee ha voluto premiare quest'anno con il prestigioso vessillo vede confermate le 22 località già presenti nella scorsa edizione, con un'aggiunta importante.

L'ingresso di Limone sul Garda, perla italiana incastonata tra le montagne e le acque cristalline, fa salire a 23 i vessilli che quest'anno sventoleranno sulle zone lacustri italiane.

Dopo la leggera flessione registrata nel corso della manifestazione Bandiere Blu 2025, anche i laghi premiati tornano a crescere.

23 laghi italiani conquistano la Bandiera Blu 2026

A dominare la scena per le Bandiere Blu lacustri 2026 è, ancora una volta il Trentino Alto Adige, che conferma tutti i 12 vessilli conquistati nella passata edizione. Baselga di Pinè, Bedollo, Bondone, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Pergine Valsugana, Sella Giudicarie, Tenna, Tenno, Vallelaghi, sono le mete perfette per chi vuole trascorrere un'estate ai laghi Bandiera Blu nella regione.

Sono in tutto quattro le Bandiere Blu lacustri 2026 assegnate alla Lombardia, che oltre a vedere sventolare il prestigioso vessillo a Toscolano Maderno, Gardone Riviera e Sirmione, potrà quest'anno contare anche su un nuovo riconoscimento assegnato a Limone sul Garda.

Bandiera Blu 2026 confermata anche per le cinque località lacustri del Piemonte: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, San Maurizio d’Opaglio e Gozzano.

In Abruzzo i vessilli continueranno a sventolare sulle rive di Villalago e Scanno.