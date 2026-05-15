Bandiere Blu 2026, la classifica delle regioni italiane

La cerimonia ufficiale con la quale sono state assegnate le Bandiere Blu 2026 si è svolta il 14 maggio presso la Sala Convegni del Cnr a Roma. La Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato i prestigiosi vessilli alla presenza di Sindaci delle località vincitrici. Sono in tutto 525 le spiagge italiane sulle quali quest'estate sventolerà la Bandiera Blu, pari all'11,6% di tutte quelle premiate a livello globale.

Sale il numero delle spiagge premiate con la Bandiera Blu 2026

Sebbene rispetto alla passata edizione siano stati messi in atto criteri più rigorosi, nel 2026 sono aumentate sia le spiagge premiate che i Comuni coinvolti, a dimostrazione di un trend positivo del turismo balneare sostenibile nel nostro Paese.

A ricevere il prestigioso riconoscimento internazionale della Fee quest'anno, sono stati in tutto 257 Comuni rivieraschi e 87 approdi turistici, mentre i tratti di arenile sui quali vedremo sventolare il vessillo salgono a 525 (alcuni tratti di arenile possono appartenere alla stessa amministrazione).

40^ edizione Bandiere Blu, bilancio positivo per l'Italia

La conferma di un trend positivo nel nostro Paese arriva dal fatto che, rispetto al 2025, le Bandiere Blu assegnate dalla Fee sono cresciute di undici unità, con 14 new entry e tre uscite.

Tra i nuovi ingressi ci sono Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Andora e Taggia in Liguria, Limone sul Garda in Lombardia, Morciano di Leuca e Tricase in Puglia, Teulada in Sardegna, Ispica e Lipari in Sicilia, e il Monte Argentario in Toscana.

Ad abbandonare la lista sono invece San Felice Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia.

Liguria regina d'Italia, boom della Calabria

In testa alla classifica delle regioni con il maggior numero di bandiere blu spicca, ancora una volta la Liguria, che non solo consolida la sua ottima posizione ma la migliora, conquistando altri due vessilli e portandosi così a quota 35.

Il secondo posto spetta alla Puglia con 27, che mantiene il suo posto compensando con due new entry le località che invece perdono il vessillo. Anche la Calabria, vera rivelazione di quest'anno, riesce a raggiungere il secondo gradino del podio: grazie all'aggiunta di ben quattro riconoscimenti arriva a quota 27.

A seguire troviamo Campania, Marche e Toscana con 20 Bandiere Blu: mentre le prime due mantengono salda la sua posizione senza variazioni, la Toscana riesce a salire un gradino in più grazie all'ingresso del Monte Argentario.

Ottime notizie anche per le due isole maggiori: la Sardegna, con l'ingresso di Teulada, sale a quota 17, mentre la Sicilia festeggia le new entry Lipari e Ispica e si porta a 16, raggiungendo l'Abruzzo che vede confermate tutte le sue spiagge dello scorso anno. Posizione stabile per il Trentino-Alto Adige, che mantiene i 12 vessilli conquistati nel 2025.

L'Emilia Romagna sale a 11 e riesce a sorpassare il Lazio, che invece retrocede a 10. Mentre la prima guadagna un vessillo con Rimini, l'altra deve purtroppo salutare San Felice Circeo che abbandona la lista Fee.

Situazione invariata per il Veneto, che mantiene i 9 vessilli 2025, la Basilicata, che si attesta a 5, e il Piemonte a 4. Anche Friuli Venezia Giulia e Molise restano con 2 ciascuno. La Lombardia aggiunge alla lista Limone sul Garda come nuovo Comune Bandiera Blu, raggiungendo così 4 località premiate.