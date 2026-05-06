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Come prendersi cura del glicine in fiore

Il glicine fiorito può trasformare un outdoor in un giardino da fiaba, ma occorre mettere in atto piccoli trucchetti per avere fioriture lunghe e abbondanti.
Ambiente6 Maggio 2026 - ore 13:18 - Redatto da Meteo.it
Ambiente6 Maggio 2026 - ore 13:18 - Redatto da Meteo.it

Il glicine è una delle piante ornamentali più apprezzate. Utilizzato per ricoprire muri, ma anche per abbellire angoli del giardino o impreziosire un pergolato, questo arbusto a primavera si riempie di grappoli colorati capaci di creare piccoli angoli suggestivi in ogni outdoor. Prendersi cura della pianta in questo periodo, significa assicurarsi fioriture che si protraggono più a lungo nel tempo.

Glicine in fiore: 3 trucchetti per mantenerlo bello a lungo

Arbusto ornamentale di grande pregio, il glicine regala piccoli grappoli pendenti profumati che possono essere color lilla, ma anche bianchi o rosa, a seconda della varietà. Esistono infatti molte specie di glicine, tutte accomunate da una caratteristica, la bellezza delle loro fioriture.

Generalmente i grappoli profumati si formano a primavera, e possono durare anche tutta l'estate, purché si mettano in pratica piccoli accorgimenti. Ma quali sono i segreti per mantenere a lungo la fioritura? Vivaisti e giardinieri sono concordi nel dire che occorre prestare grande attenzione alla concimazione, all'irrigazione e alla potatura.

Come concimare il glicine per fioriture straordinarie

Il terreno nel quale è posto il glicine potrebbe essersi impoverito durante l'inverno, e la primavera è il momento perfetto per ridargli vigore. Un buon concime organico, unito a del fertilizzante e a un po' di nutrienti, distribuito intorno alla pianta tra aprile e maggio garantirà alla pianta il corretto nutrimento.

Per i primi anni di vita, meglio prediligere fertilizzanti polivalenti ricchi di azoto, potassio e fosforo. In seguito andrà benissimo un concime granulare a lenta cessione e ricco di potassio, perfetto per migliorare la qualità dei fiori.

Dopo i primi due anni è consigliabile diminuire la quantità di azoto al minimo, visto che la pianta è in grado di assorbirlo dall'aria anziché dal terreno. Una dose eccessiva di questa sostanza finirebbe per provocare una eccessiva produzione di foglie a discapito dei fiori.

Cascate di fiori meravigliose con la corretta irrigazione del glicine

L'apporto di acqua è sicuramente un fattore decisivo per garantirsi splendide cascate di fiori per tutta l'estate. Il glicine soffre la siccità e nei periodi più caldi dell'anno il terreno può asciugarsi rapidamente. Per questo motivo è importante innaffiare abbondantemente la pianta almeno ogni 2/3 giorni.

Quando le temperature si fanno più fresche invece, sarà sufficiente procedere ogni 2 settimane nel caso in cui la pianta sia posizionata all'interno di un vaso, mentre per il glicine in terra può bastare l'acqua piovana.

Come potare il glicine: il segreto per fioriture abbondanti

La potatura del glicine gioca un ruolo decisivo nel risultato finale: una pianta ben potata garantirà fioriture abbondanti e prolungate nel tempo. Sarebbe opportuno procedere due volte all'anno: a fine febbraio e tra luglio e agosto.

La potatura di fine inverno avrà il compito di accorciare i rami più giovani, lasciando solo 4/5 gemme, ma anche eliminare i rami secchi e sciupati. La potatura estiva invece, dovrà avere uno scopo contenitivo e servirà a dare all'arbusto uno sviluppo vegetativo più armonico e ordinato.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:38

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