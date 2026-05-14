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Bandiere Blu 2026, la FEE premia l'Italia con 525 vessilli

La FEE premia le migliori spiagge italiane con la Bandiera Blu 2026. Il Belpaese premiato dalla Foundation for Environmental Education con 525 vessilli.
Ambiente14 Maggio 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it
Ambiente14 Maggio 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it

Si è svolta oggi, 14 maggio, la cerimonia relativa alle assegnazioni delle Bandiere Blu 2026. Alle 10:30 nella Sala Convegni del CNR a Roma, la Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato i prestigiosi vessilli alle località balneari e lacustri che si sono distinte per la loro bellezza, le azioni sostenibili, la sicurezza e l'accessibilità.

Bandiere Blu 2026, l'Italia si conferma regina del Mediterraneo

Si avvicina l'estate, e con essa cresce anche la voglia di trascorrere qualche giorno di relax nelle migliori località balneari. Un mare pulito e servizi di qualità sono i punti che possono fare davvero la differenza, e sono anche alcuni dei criteri con i quali ogni anno la Fee (Foundation for Environmental Education) assegna le Bandiere Blu.

Il riconoscimento internazionale è da tempo un  chiaro segnale indicatore per il turismo costiero, e viene spesso utilizzato dai turisti per scegliere le località in cui trascorrere le vacanze estive nel miglior modo possibile, circondati da un mare pulito e servizi di qualità.

Mari italiani, dove sventolerà la Bandiera Blu 2026?

Ma quali sono le località nelle quali vedremo sventolare le Bandiere Blu 2026? L'elenco completo è stato reso noto stamani, 17 maggio, dalla Fee nel corso dell'evento svoltosi a Roma, nella Sala Convegni del CNR.

Gli oscar delle spiagge se li sono aggiudicati quest'anno 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto alla passata edizione, sono cresciute di 11 unità le località premiate, grazie a 14 nuovi ingressi e 3 Comuni che invece sono usciti dall'elenco. I vessilli, che possono sventolare anche in più spiagge dello stesso Comune, sono in tutto 525.

Ecco tutte le località balneari premiate, divise per Regioni.

Bandiere Blu 2026 Liguria

  • Bordighera
  • Sanremo
  • Riva Ligure
  • Santo Stefano al Mare
  • San Lorenzo al Mare
  • Imperia
  • Diano Marina
  • Laigueglia
  • Borghetto Santo Spirito
  • Loano
  • Pietra Ligure
  • Borgio Verezzi
  • Finale Ligure
  • Noli
  • Spotorno
  • Bergeggi
  • Savona
  • Albissola Marina
  • Albisola Superiore Celle Ligure
  • Varazze
  • Sori
  • Recco
  • Camogli
  • Santa Margherita Ligure
  • Chiavari
  • Lavagna
  • Sestri Levante
  • Moneglia
  • Framura
  • Bonassola
  • Levanto
  • Lerici
  • Andora
  • Taggia

Bandiere Blu 2026 Puglia

  • .Isole Tremiti
  • Rodi Garganico
  • Peschici
  • Vieste
  • Zapponeta
  • Margherita di Savoia
  • Bisceglie
  • Polignano a Mare
  • Monopoli
  • Fasano
  • Ostuni
  • Carovigno
  • Lecce
  • Melendugno
  • Castro
  • Salve
  • Ugento
  • Gallipoli
  • Nardò
  • Manduria
  • Maruggio
  • Pulsano
  • Leporano
  • Castellaneta
  • Ginosa
  • Morciano di Leuca
  • Tricase

Bandiere Blu 2026 Calabria

  • Tortora
  • Praia a Mare
  • San Nicola Arcella
  • Santa Maria del Cedro
  • Diamante
  • Rocca Imperiale
  • Roseto Capo Spulico
  • Trebisacce
  • Villapiana
  • Corigliano Rossano
  • Cariati
  • Cirò Marina
  • Melissa
  • Isola di Capo Rizzuto
  • Cropani
  • Sellia Marina
  • Catanzaro
  • Soverato
  • Parghelia
  • Tropea
  • Caulonia
  • Roccella Jonica
  • Siderno
  • Amendolara
  • Montegiordano
  • Falerna
  • Locri

Bandiere Blu 2026 Trentino Alto Adige

  • Vallelaghi
  • Sella Giudicarie
  • Tenno
  • Bondone
  • Bedollo
  • Baselga di Pinè
  • Pergine Valsugana
  • Tenna
  • Calceranica al Lago
  • Levico Terme
  • Caldonazzo
  • Lavarone

Bandiere Blu 2026 Campania

  • Cellole
  • Massa Lubrense
  • Sorrento
  • Piano di Sorrento
  • Vico Equense
  • Anacapri
  • Positano
  • Agropoli
  • Castellabate
  • Montecorice
  • San Mauro Cilento
  • Pollica
  • Casal Velino
  • Ascea
  • Pisciotta
  • Centola
  • Camerota
  • Ispani
  • Vibonati
  • Sapri

Bandiere Blu 2026 Toscana

  • Carrara
  • Massa
  • Forte dei Marmi
  • Pietrasanta
  • Camaiore
  • Viareggio
  • Pisa
  • Livorno
  • Rosignano Marittimo
  • Cecina
  • Bibbona
  • Castagneto Carducci San Vincenzo
  • Piombino
  • Marciana Marina
  • Follonica
  • Castiglione della Pescaia
  • Grosseto
  • Orbetello
  • Monte Argentario

Bandiere Blu 2026 Emilia Romagna

  • Comacchio
  • Ravenna
  • Cervia
  • Cesenatico
  • Gatteo
  • San Mauro Pascoli
  • Bellaria Igea Marina
  • Riccione
  • Misano Adriatico
  • Cattolica
  • Rimini

Bandiere Blu 2026 Marche

  • Gabicce Mare
  • Pesaro
  • Fano
  • Mondolfo
  • Senigallia
  • Ancona
  • Sirolo
  • Numana
  • Porto Recanati
  • Potenza Picena
  • Civitanova Marche
  • Porto Sant’Elpidio
  • Fermo
  • Porto San Giorgio
  • Altidona
  • Pedaso
  • Campofilone
  • Cupra Marittima
  • Grottammare
  • San Benedetto del Tronto

Bandiere Blu 2026 Abruzzo

  • Martinsicuro
  • Alba Adriatica
  • Tortoreto
  • Giulianova
  • Roseto degli Abruzzi
  • Pineto
  • Silvi
  • Pescara
  • Francavilla al Mare Ortona
  • Fossacesia
  • Torino di Sangro
  • Vasto
  • San Salvo
  • Villalago
  • Scanno

Bandiere Blu 2026 Sicilia

  • Messina
  • Alì Terme
  • Nizza di Sicilia
  • Roccalumera
  • Furci Siculo
  • Santa Teresa di Riva
  • Letojanni
  • Taormina
  • Tusa
  • Modica
  • Pozzallo
  • Scicli
  • Ragusa
  • Menfi
  • Ispica
  • Lipari

Bandiere Blu 2026 Sardegna

  • Castelsardo
  • Sorso
  • Sassari
  • Santa Teresa Gallura
  • Aglientu
  • Trinità d’Agultu e Vignola
  • Badesi
  • La Maddalena
  • Palau
  • Budoni
  • San Teodoro
  • Oristano
  • Tortolì
  • Bari Sardo
  • Quartu Sant’Elena
  • Sant’Antioco
  • Teulada

Bandiere Blu 2026 Lazio

  • Trevignano Romano
  • Anzio
  • Latina
  • Sabaudia
  • Terracina
  • Fondi
  • Sperlonga
  • Gaeta
  • Formia
  • Minturno

Bandiere Blu 2026 Veneto

  • San Michele al Tagliamento
  • Caorle
  • Eraclea
  • Jesolo
  • Cavallino Treporti
  • Venezia
  • Chioggia
  • Rosolina
  • Porto Tolle

Bandiere Blu 2026 Basilicata

  • Maratea
  • Bernalda
  • Pisticci
  • Policoro
  • Nova Siri

Bandiere Blu 2026 Piemonte

  • Cannobio
  • Cannero Riviera
  • Verbania
  • Gozzano

Bandiere Blu 2026 Lombardia

  • Toscolano-Maderno
  • Gardone Riviera
  • Sirmione
  • Limone sul Garda

Bandiere Blu 2026 Friuli Venezia Giulia

  • Grado
  • Lignano Sabbiadoro

Bandiere Blu 2026 Molise

  • Termoli
  • Campomarino

Bandiere Blu 2026: Liguria sul podio, rivelazione Calabria

La 40^ edizione non riserva grandissime sorprese sulla regione che si aggiudica il podio: ancora una volta è la Liguria a posizionarsi nel gradino più alto, con 35 località premiate, due in più dell'anno scorso grazie all'ingresso di Taggia e Andora.

Tra le rivelazioni di questa edizione troviamo invece la Calabria, che con 4 new entry (Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri) fa un balzo in avanti nella classifica nazionale posizionandosi alle spalle della Liguria e raggiungendo la Puglia con 27 riconoscimenti.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio ore 13:12

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