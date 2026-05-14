Bandiere Blu 2026, la FEE premia l'Italia con 525 vessilli
Si è svolta oggi, 14 maggio, la cerimonia relativa alle assegnazioni delle Bandiere Blu 2026. Alle 10:30 nella Sala Convegni del CNR a Roma, la Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato i prestigiosi vessilli alle località balneari e lacustri che si sono distinte per la loro bellezza, le azioni sostenibili, la sicurezza e l'accessibilità.
Bandiere Blu 2026, l'Italia si conferma regina del Mediterraneo
Si avvicina l'estate, e con essa cresce anche la voglia di trascorrere qualche giorno di relax nelle migliori località balneari. Un mare pulito e servizi di qualità sono i punti che possono fare davvero la differenza, e sono anche alcuni dei criteri con i quali ogni anno la Fee (Foundation for Environmental Education) assegna le Bandiere Blu.
Il riconoscimento internazionale è da tempo un chiaro segnale indicatore per il turismo costiero, e viene spesso utilizzato dai turisti per scegliere le località in cui trascorrere le vacanze estive nel miglior modo possibile, circondati da un mare pulito e servizi di qualità.
Mari italiani, dove sventolerà la Bandiera Blu 2026?
Ma quali sono le località nelle quali vedremo sventolare le Bandiere Blu 2026? L'elenco completo è stato reso noto stamani, 17 maggio, dalla Fee nel corso dell'evento svoltosi a Roma, nella Sala Convegni del CNR.
Gli oscar delle spiagge se li sono aggiudicati quest'anno 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto alla passata edizione, sono cresciute di 11 unità le località premiate, grazie a 14 nuovi ingressi e 3 Comuni che invece sono usciti dall'elenco. I vessilli, che possono sventolare anche in più spiagge dello stesso Comune, sono in tutto 525.
Ecco tutte le località balneari premiate, divise per Regioni.
Bandiere Blu 2026 Liguria
- Bordighera
- Sanremo
- Riva Ligure
- Santo Stefano al Mare
- San Lorenzo al Mare
- Imperia
- Diano Marina
- Laigueglia
- Borghetto Santo Spirito
- Loano
- Pietra Ligure
- Borgio Verezzi
- Finale Ligure
- Noli
- Spotorno
- Bergeggi
- Savona
- Albissola Marina
- Albisola Superiore Celle Ligure
- Varazze
- Sori
- Recco
- Camogli
- Santa Margherita Ligure
- Chiavari
- Lavagna
- Sestri Levante
- Moneglia
- Framura
- Bonassola
- Levanto
- Lerici
- Andora
- Taggia
Bandiere Blu 2026 Puglia
- .Isole Tremiti
- Rodi Garganico
- Peschici
- Vieste
- Zapponeta
- Margherita di Savoia
- Bisceglie
- Polignano a Mare
- Monopoli
- Fasano
- Ostuni
- Carovigno
- Lecce
- Melendugno
- Castro
- Salve
- Ugento
- Gallipoli
- Nardò
- Manduria
- Maruggio
- Pulsano
- Leporano
- Castellaneta
- Ginosa
- Morciano di Leuca
- Tricase
Bandiere Blu 2026 Calabria
- Tortora
- Praia a Mare
- San Nicola Arcella
- Santa Maria del Cedro
- Diamante
- Rocca Imperiale
- Roseto Capo Spulico
- Trebisacce
- Villapiana
- Corigliano Rossano
- Cariati
- Cirò Marina
- Melissa
- Isola di Capo Rizzuto
- Cropani
- Sellia Marina
- Catanzaro
- Soverato
- Parghelia
- Tropea
- Caulonia
- Roccella Jonica
- Siderno
- Amendolara
- Montegiordano
- Falerna
- Locri
Bandiere Blu 2026 Trentino Alto Adige
- Vallelaghi
- Sella Giudicarie
- Tenno
- Bondone
- Bedollo
- Baselga di Pinè
- Pergine Valsugana
- Tenna
- Calceranica al Lago
- Levico Terme
- Caldonazzo
- Lavarone
Bandiere Blu 2026 Campania
- Cellole
- Massa Lubrense
- Sorrento
- Piano di Sorrento
- Vico Equense
- Anacapri
- Positano
- Agropoli
- Castellabate
- Montecorice
- San Mauro Cilento
- Pollica
- Casal Velino
- Ascea
- Pisciotta
- Centola
- Camerota
- Ispani
- Vibonati
- Sapri
Bandiere Blu 2026 Toscana
- Carrara
- Massa
- Forte dei Marmi
- Pietrasanta
- Camaiore
- Viareggio
- Pisa
- Livorno
- Rosignano Marittimo
- Cecina
- Bibbona
- Castagneto Carducci San Vincenzo
- Piombino
- Marciana Marina
- Follonica
- Castiglione della Pescaia
- Grosseto
- Orbetello
- Monte Argentario
Bandiere Blu 2026 Emilia Romagna
- Comacchio
- Ravenna
- Cervia
- Cesenatico
- Gatteo
- San Mauro Pascoli
- Bellaria Igea Marina
- Riccione
- Misano Adriatico
- Cattolica
- Rimini
Bandiere Blu 2026 Marche
- Gabicce Mare
- Pesaro
- Fano
- Mondolfo
- Senigallia
- Ancona
- Sirolo
- Numana
- Porto Recanati
- Potenza Picena
- Civitanova Marche
- Porto Sant’Elpidio
- Fermo
- Porto San Giorgio
- Altidona
- Pedaso
- Campofilone
- Cupra Marittima
- Grottammare
- San Benedetto del Tronto
Bandiere Blu 2026 Abruzzo
- Martinsicuro
- Alba Adriatica
- Tortoreto
- Giulianova
- Roseto degli Abruzzi
- Pineto
- Silvi
- Pescara
- Francavilla al Mare Ortona
- Fossacesia
- Torino di Sangro
- Vasto
- San Salvo
- Villalago
- Scanno
Bandiere Blu 2026 Sicilia
- Messina
- Alì Terme
- Nizza di Sicilia
- Roccalumera
- Furci Siculo
- Santa Teresa di Riva
- Letojanni
- Taormina
- Tusa
- Modica
- Pozzallo
- Scicli
- Ragusa
- Menfi
- Ispica
- Lipari
Bandiere Blu 2026 Sardegna
- Castelsardo
- Sorso
- Sassari
- Santa Teresa Gallura
- Aglientu
- Trinità d’Agultu e Vignola
- Badesi
- La Maddalena
- Palau
- Budoni
- San Teodoro
- Oristano
- Tortolì
- Bari Sardo
- Quartu Sant’Elena
- Sant’Antioco
- Teulada
Bandiere Blu 2026 Lazio
- Trevignano Romano
- Anzio
- Latina
- Sabaudia
- Terracina
- Fondi
- Sperlonga
- Gaeta
- Formia
- Minturno
Bandiere Blu 2026 Veneto
- San Michele al Tagliamento
- Caorle
- Eraclea
- Jesolo
- Cavallino Treporti
- Venezia
- Chioggia
- Rosolina
- Porto Tolle
Bandiere Blu 2026 Basilicata
- Maratea
- Bernalda
- Pisticci
- Policoro
- Nova Siri
Bandiere Blu 2026 Piemonte
- Cannobio
- Cannero Riviera
- Verbania
- Gozzano
Bandiere Blu 2026 Lombardia
- Toscolano-Maderno
- Gardone Riviera
- Sirmione
- Limone sul Garda
Bandiere Blu 2026 Friuli Venezia Giulia
- Grado
- Lignano Sabbiadoro
Bandiere Blu 2026 Molise
- Termoli
- Campomarino
Bandiere Blu 2026: Liguria sul podio, rivelazione Calabria
La 40^ edizione non riserva grandissime sorprese sulla regione che si aggiudica il podio: ancora una volta è la Liguria a posizionarsi nel gradino più alto, con 35 località premiate, due in più dell'anno scorso grazie all'ingresso di Taggia e Andora.
Tra le rivelazioni di questa edizione troviamo invece la Calabria, che con 4 new entry (Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri) fa un balzo in avanti nella classifica nazionale posizionandosi alle spalle della Liguria e raggiungendo la Puglia con 27 riconoscimenti.