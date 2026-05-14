Bandiere Blu 2026, la FEE premia l'Italia con 525 vessilli

Si è svolta oggi, 14 maggio, la cerimonia relativa alle assegnazioni delle Bandiere Blu 2026. Alle 10:30 nella Sala Convegni del CNR a Roma, la Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato i prestigiosi vessilli alle località balneari e lacustri che si sono distinte per la loro bellezza, le azioni sostenibili, la sicurezza e l'accessibilità.

Bandiere Blu 2026, l'Italia si conferma regina del Mediterraneo

Si avvicina l'estate, e con essa cresce anche la voglia di trascorrere qualche giorno di relax nelle migliori località balneari. Un mare pulito e servizi di qualità sono i punti che possono fare davvero la differenza, e sono anche alcuni dei criteri con i quali ogni anno la Fee (Foundation for Environmental Education) assegna le Bandiere Blu.

Il riconoscimento internazionale è da tempo un chiaro segnale indicatore per il turismo costiero, e viene spesso utilizzato dai turisti per scegliere le località in cui trascorrere le vacanze estive nel miglior modo possibile, circondati da un mare pulito e servizi di qualità.

Mari italiani, dove sventolerà la Bandiera Blu 2026?

Ma quali sono le località nelle quali vedremo sventolare le Bandiere Blu 2026? L'elenco completo è stato reso noto stamani, 17 maggio, dalla Fee nel corso dell'evento svoltosi a Roma, nella Sala Convegni del CNR.

Gli oscar delle spiagge se li sono aggiudicati quest'anno 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto alla passata edizione, sono cresciute di 11 unità le località premiate, grazie a 14 nuovi ingressi e 3 Comuni che invece sono usciti dall'elenco. I vessilli, che possono sventolare anche in più spiagge dello stesso Comune, sono in tutto 525.

Ecco tutte le località balneari premiate, divise per Regioni.

Bandiere Blu 2026 Liguria

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

Laigueglia

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore Celle Ligure

Varazze

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Andora

Taggia

Bandiere Blu 2026 Puglia

.Isole Tremiti

Rodi Garganico

Peschici

Vieste

Zapponeta

Margherita di Savoia

Bisceglie

Polignano a Mare

Monopoli

Fasano

Ostuni

Carovigno

Lecce

Melendugno

Castro

Salve

Ugento

Gallipoli

Nardò

Manduria

Maruggio

Pulsano

Leporano

Castellaneta

Ginosa

Morciano di Leuca

Tricase

Bandiere Blu 2026 Calabria

Tortora

Praia a Mare

San Nicola Arcella

Santa Maria del Cedro

Diamante

Rocca Imperiale

Roseto Capo Spulico

Trebisacce

Villapiana

Corigliano Rossano

Cariati

Cirò Marina

Melissa

Isola di Capo Rizzuto

Cropani

Sellia Marina

Catanzaro

Soverato

Parghelia

Tropea

Caulonia

Roccella Jonica

Siderno

Amendolara

Montegiordano

Falerna

Locri

Bandiere Blu 2026 Trentino Alto Adige

Vallelaghi

Sella Giudicarie

Tenno

Bondone

Bedollo

Baselga di Pinè

Pergine Valsugana

Tenna

Calceranica al Lago

Levico Terme

Caldonazzo

Lavarone

Bandiere Blu 2026 Campania

Cellole

Massa Lubrense

Sorrento

Piano di Sorrento

Vico Equense

Anacapri

Positano

Agropoli

Castellabate

Montecorice

San Mauro Cilento

Pollica

Casal Velino

Ascea

Pisciotta

Centola

Camerota

Ispani

Vibonati

Sapri

Bandiere Blu 2026 Toscana

Carrara

Massa

Forte dei Marmi

Pietrasanta

Camaiore

Viareggio

Pisa

Livorno

Rosignano Marittimo

Cecina

Bibbona

Castagneto Carducci San Vincenzo

Piombino

Marciana Marina

Follonica

Castiglione della Pescaia

Grosseto

Orbetello

Monte Argentario

Bandiere Blu 2026 Emilia Romagna

Comacchio

Ravenna

Cervia

Cesenatico

Gatteo

San Mauro Pascoli

Bellaria Igea Marina

Riccione

Misano Adriatico

Cattolica

Rimini

Bandiere Blu 2026 Marche

Gabicce Mare

Pesaro

Fano

Mondolfo

Senigallia

Ancona

Sirolo

Numana

Porto Recanati

Potenza Picena

Civitanova Marche

Porto Sant’Elpidio

Fermo

Porto San Giorgio

Altidona

Pedaso

Campofilone

Cupra Marittima

Grottammare

San Benedetto del Tronto

Bandiere Blu 2026 Abruzzo

Martinsicuro

Alba Adriatica

Tortoreto

Giulianova

Roseto degli Abruzzi

Pineto

Silvi

Pescara

Francavilla al Mare Ortona

Fossacesia

Torino di Sangro

Vasto

San Salvo

Villalago

Scanno

Bandiere Blu 2026 Sicilia

Messina

Alì Terme

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Furci Siculo

Santa Teresa di Riva

Letojanni

Taormina

Tusa

Modica

Pozzallo

Scicli

Ragusa

Menfi

Ispica

Lipari

Bandiere Blu 2026 Sardegna

Castelsardo

Sorso

Sassari

Santa Teresa Gallura

Aglientu

Trinità d’Agultu e Vignola

Badesi

La Maddalena

Palau

Budoni

San Teodoro

Oristano

Tortolì

Bari Sardo

Quartu Sant’Elena

Sant’Antioco

Teulada

Bandiere Blu 2026 Lazio

Trevignano Romano

Anzio

Latina

Sabaudia

Terracina

Fondi

Sperlonga

Gaeta

Formia

Minturno

Bandiere Blu 2026 Veneto

San Michele al Tagliamento

Caorle

Eraclea

Jesolo

Cavallino Treporti

Venezia

Chioggia

Rosolina

Porto Tolle

Bandiere Blu 2026 Basilicata

Maratea

Bernalda

Pisticci

Policoro

Nova Siri

Bandiere Blu 2026 Piemonte

Cannobio

Cannero Riviera

Verbania

Gozzano

Bandiere Blu 2026 Lombardia

Toscolano-Maderno

Gardone Riviera

Sirmione

Limone sul Garda

Bandiere Blu 2026 Friuli Venezia Giulia

Grado

Lignano Sabbiadoro

Bandiere Blu 2026 Molise

Termoli

Campomarino

Bandiere Blu 2026: Liguria sul podio, rivelazione Calabria

La 40^ edizione non riserva grandissime sorprese sulla regione che si aggiudica il podio: ancora una volta è la Liguria a posizionarsi nel gradino più alto, con 35 località premiate, due in più dell'anno scorso grazie all'ingresso di Taggia e Andora.

Tra le rivelazioni di questa edizione troviamo invece la Calabria, che con 4 new entry (Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri) fa un balzo in avanti nella classifica nazionale posizionandosi alle spalle della Liguria e raggiungendo la Puglia con 27 riconoscimenti.