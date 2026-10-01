Ottobrata, cos’è e perché si chiama così: significato e origine

La stagione autunnale è ufficialmente arrivata, anche se le giornate continuano a regalarci un clima stabile, mite e soleggiate. Non è la prima volta che succede una cosa del genere considerando che nel mese di ottobre torna il consueto appuntamento con l' "Ottobrata". Cosa è e da dove deriva?

Ottobrata, cosa è?

L'Ottobrata altro non è che quel periodo temporale che ricade proprio nei primi giorni di ottobre quando si registra un clima di stampo quasi estivo complice la presenza dell'alta pressione lungo tutto il Mediterraneo. Si tratta di una fase temporale segnata da un clima soleggiato e caldo.

Il termine "ottobrata" proviene dalla tradizione romana, visto che anticamente con questo nome si chiamavano le gite fuori porta, un vero e proprio rito tramandato almeno fino agli inizi del '900. Per i romani, infatti, il periodo dell'ottobrata corrispondeva al periodo della fine della vendemmia, giorni in cui il clima tornava a farsi caldo offrendo così la possibilità di trascorrere un weekend fuori porta tra le campagne e i vigneti.

Ottobrata 2026, caldo e sole in Italia

Anche quest'anno con l'inizio del mese di ottobre ricade l'Ottobrata 2026. Dopo un'estate caldissima che ha fatto segnare temperature record, il mese di ottobre regala un ultimo scampolo d'estate con un clima mite e soleggiato grazie al dominio incontrastato dell'alta pressione lungo il Mediterraneo.

Caldo e sole da Nord a Sud con temperature anomale, considerando il periodo, che fanno registrare valori intorno ai 25 gradi da Milano a Bologna, passando per Firenze, Roma, Napoli e Genova. Al Sud fa ancora più caldo considerando che in Sicilia e Sardegna la colonnina di mercurio ha sfiorato e, in alcuni casi, superato anche i 30°C. Che dire anche quest'anno è tempo di Ottobrata in Italia!