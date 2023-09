Ostia, capodoglio trovato morto sul lungomare Duca degli Abruzzi. Le foto

Foto da Oceanomare Delphis Onlus

Un capodoglio è stato rinvenuto morto a Ostia. Una triste scoperta quella fatta da alcuni passanti che si trovavano a passeggiare nei pressi di piazza Gasparri. Il grosso animale di circa dieci metri, trasportato dal mare, si era adagiato di fronte la spiaggia lungomare duca degli Abruzzi.

Capodoglio a Ostia, dimensioni di circa dieci metri

Un grosso capodoglio di circa dieci metri è stato trovato adagiato senza vita lungo le spiagge di Ostia. Un gruppo di passanti ha notato il grosso cetaceo di fronte alla spiaggia Lungomare Duca degli Abruzzi nel pomeriggio di mercoledì 2o settembre. In tanti hanno immortalato il cetaceo con foto e video poco dopo postati sui social e diversi si sono chiesti che specie fosse.

Il capodoglio trovato ad Ostia è un grosso cetaceo di circa dieci metri il cui sesso non è stato ancora determinato. Una volta avvistato, i passanti hanno segnalato la presenza dell'animale e poco dopo sono sopraggiunti sul luogo del ritrovamento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e i militari della Capitaneria di Porto. Ancora incerte le dinamiche su come il capodoglio sia finito sulla spiaggia. Per alcuni esperti il grosso animale è morto in mare per poi essere trascinato a riva dalla corrente facendolo bloccare tra gli scogli.

Capodoglio, il recupero da parte degli agenti della polizia locale di Roma e militari della Capitaneria di Porto

Dopo l'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e i militari della Capitaneria di Porto, chiamati sul luogo del ritrovamento del capidoglio morto, l'animale è stato prelevato e sottoposto ad una serie di controlli. Stando alle prime informazioni lo stato della carcasse del cetaceo era in fase di decomposizione, a conferma che l'animale è morto da almeno venti giorni.

Ma qual è la differenza tra capodoglio e balena? Il capodoglio è tra i cetacei con i denti più grandi: 18 metri di lunghezza. La balena, invece, è l'animale più grande del Pianeta con i suoi 33 metri. La differenza riguarda la specie, visto che il capodoglio è un odontocete, mentre le balene sono misticeti e presentano i fanoni al posto dei denti.