Orto e giardino a ottobre: come preparare orto e giardino alla stagione fredda

Cosa possiamo fare nell'orto e nel giardino a ottobre? Chi ha la fortuna di avere un piccolo pezzetto di terra vicino a casa sa bene quanto sia importante prendersene cura anche nei mesi autunnali.
Calendario30 Settembre 2025 - ore 13:44 - Redatto da Meteo.it
Chi possiede uno spazio verde lo sa bene: ottobre è un mese ricco di attività, tra ultimi raccolti, nuove semine e preparativi in vista dell’inverno. Ecco una guida pratica ai principali lavori da fare nell’orto e in giardino.

Orto di ottobre: cosa raccogliere e cosa seminare

Che si tratti di un piccolo orto sul balcone o di un appezzamento di terra più ampio, le attività non mancano.
Ultimi raccolti estivi: è il momento di portare a casa le ultime verdure della stagione calda.
Semine invernali: ottobre è ideale per insalate resistenti al freddo, come lattuga e valerianella, ma anche per piselli e fave che, seminati ora, saranno pronti in primavera.
Ortaggi robusti: aglio, cipolle e scalogno superano facilmente l’inverno e regalano raccolti già all’inizio della bella stagione.

Preparare il compost

L’autunno è anche la stagione giusta per avviare o arricchire la compostiera. Un compost ben bilanciato sarà prezioso in primavera.
Materiali umidi: scarti di frutta e verdura, bucce, foglie fresche.
Materiali secchi: foglie secche, rami sminuzzati, carta e cartone non trattati.
Il giusto equilibrio favorisce la decomposizione: servono circa 9-12 mesi per ottenere un compost maturo e ricco di nutrienti.

Frutteto e piccoli frutti

Ottobre è il mese per raccogliere le mele tardive, ma anche gli ultimi frutti di bosco come more, prugne e lamponi. È inoltre consigliato potare gli alberi da frutto e i cespugli, così da prepararli all’inverno e garantire nuove fioriture nella prossima stagione.

Giardino d’autunno: lavori indispensabili

Anche lo spazio relax necessita di cure:
Pulizia dei vialetti: via erbacce, muschi e licheni che si accumulano tra le pietre.
Bulbi primaverili: ottobre è il momento ideale per interrare tulipani, narcisi e giacinti, che fioriranno con l’arrivo della primavera.
Nuove piante ornamentali: chi vuole arricchire il giardino con arbusti e fiori può approfittare di questo periodo per metterli a dimora, in particolare nelle zone temperate e riparate dal vento.

In sintesi

Ottobre è un mese di transizione in cui ogni lavoro svolto nell’orto e nel giardino sarà una garanzia di benessere e produttività nella stagione fredda e oltre. Preparare gli spazi verdi adesso significa avere raccolti più generosi e un giardino rigoglioso in primavera.

