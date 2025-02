Come prendersi cura dell'orto a marzo

La primavera è ormai alle porte, e con l'arrivo della bella stagione le piante iniziano a risvegliarsi dal lungo letargo invernale. Oltre a dedicare loro cure e attenzioni che gli permetteranno di crescere in modo sano e produttivo, con l'arrivo di marzo è importante anche iniziare a programmare alcuni lavoretti nell'orto.

Cosa fare nell'orto a marzo

La primavera meteorologica 2025 inizierà il 1° marzo, mentre per quella astronomica dovremmo attendere l'equinozio del 20 marzo. Tuttavia possiamo dire che la stagione tipicamente dedicata al risveglio della natura è ormai alle porte, e con il suo arrivo è importante programmare alcuni importanti lavori nell'orto che ci permetteranno di portare in tavola verdure sane e gustose per tutta l'estate.

Ma quali sono i lavoretti da programmare in questo mese per garantirsi un orto sano e rigoglioso? Eccone 5 (+1 extra) che non potranno assolutamente mancare nell'agenda del mese.

Pianificare l'orto

Prima di iniziare a lavorare la terra è fondamentale progettare l'orto. Una pianificazione accurata è essenziale per ottimizzare lo spazio e massimizzare la resa delle colture. Il primo passo da fare, prima di prendere in mano la zappa, è quindi quello di definire quali piante coltivare e creare una mappa dell'orto, tenendo conto della rotazione delle colture per garantire un terreno che sappia offrire nutrimento equilibrato.

Preparazione del terreno

Qualunque sia il tipo di coltura che abbiamo deciso di collocare nell'orto, è fondamentale procedere con una adeguata preparazione del terreno. In particolare dovremmo iniziare rimuovendo le erbacce, per poi rastrellare il terreno così da eliminare foglie e detriti, e procedere infine lavorandolo con una zappa o una vanga per renderlo morbido e sciolto.

Concimazione del terreno

Per garantire una crescita rigogliosa e sana delle piante, la concimazione è fondamentale. L'applicazione di un fertilizzante organico e di un radicante prima della semina aiuta ad arricchire il terreno di nutrienti essenziali e a migliorarne la struttura.

Quali piante seminare a marzo?

Nel corso del mese le temperature del suolo iniziano a salire, e dopo aver "disegnato" l'orto, vangato e convimato il terreno arriva il momento perfetto per la semina di insalate, spinaci, carote, piselli, fagioli e patate. Inoltre, è possibile piantare anche alcune erbe aromatiche, come prezzemolo, menta e basilico, che arricchiranno i menù estivi.

Programmare l'irrigazione dell'orto

L'acqua è vitale per la crescita delle piante, ma è fondamentale non esagerare. Innaffiare regolarmente solo quando il terreno è completamente asciutto per prevenire la disidratazione, ma evitare al tempo stesso i ristagni d'acqua che potrebbero portare marciumi dell'impianto radicale, compromettendo la salute e la produttività delle piante.

Il consiglio extra

Sebbene nell'aria si inizi a respirare aria di primavera, non bisogna mai dimenticare che marzo è un mese di transizione. Anche se le temperature iniziano a salire, non dobbiamo mai farci trovare impreparati, e dobbiamo sempre ricordarci che questo mese può ancora riservare gelate tardive. Per proteggere le piante, soprattutto nelle regioni con clima più mite, copriamole con tessuti non tessuti o teli di plastica.