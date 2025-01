Come prendersi cura dell'orto a febbraio

Cosa possiamo fare nell'orto a febbraio? Chi ha la fortuna di avere un piccolo pezzetto di terra vicino a casa sa bene quanto sia importante coltivare ortaggi e portare sulla tavola ottima verdura di stagione.

Lavoretti da fare nell'orto a febbraio 2025

Uno dei lavori che possiamo fare nell'orto a febbraio consiste nella preparazione del terreno: zapparlo per renderlo soffice e drenante, aggiungere compost maturo per nutrirlo a fondo ed eliminare le erbacce sono piccoli accorgimenti che potranno garantire future coltivazioni di successo.

Possiamo anche iniziare a predisporre le diverse zone dell'orto, ricordandoci sempre di fare la rotazione delle colture, evitando di ripetere sullo stesso appezzamento quella effettuata l'anno precedente, o comunque una appartenente alla stessa famiglia. Se ad esempio in una zona dell'orto abbiamo coltivato patate e peperoni quest'anno dovremmo evitare di piantarci pomodori.

Se ci sono alberi da frutto, questo è il momento ideale per potarli. Oltre a eliminare i rami secchi da meli, peri e peschi, possiamo anche procedere alla potatura degli arbusti da piccoli frutti, come il ribes, i lamponi e le more.

Cosa piantare nell'orto a febbraio?

Febbraio è un mese un po’ particolare perché può fare ancora molto freddo. Ci sono tuttavia alcuni ortaggi che possiamo già iniziare a seminare nell'orto, dopo aver provveduto a smuovere la terra. Tra gli ortaggi da seminare a febbraio troviamo zucchine, barbabietole, cavoli, carciofi, pomodori, piselli, melanzane, lattuga, cipolle, fagioli, rape, prezzemolo, carote, fave, peperoni, meloni, porri e basilico.

Il nostro consiglio è quello di predisporre le semine in piccole file, da coprire poi con un tessuto non tessuto che possa garantire adeguato riparo alle piantine giovani in caso di temperature piuttosto rigide. L'utilizzo del tessuto non tessuto si rivela una scelta perfetta, perché non solo riparerà le giovani piante ma garantirà loro una sufficiente areazione.

Per alcune piante che amano il caldo, come ad esempio i pomodori, i peperoni o le melanzane, dovremo attendere ancora un po'. Anche per i trapianti è ancora troppo presto e conviene rimandare a marzo-aprile, quando i termometri inizieranno a salire. Per quanto riguarda le irrigazioni, è importante programmarle con estrema cura e senza esagerare.