Orso polare a rischio estinzione: tutta colpa delle estati sempre più calde e lunghe

Il cambiamento climatico sta creando problemi non solo alla natura e al mondo in cui viviamo, ma anche alle specie animali. E' il caso degli orsi polari che, a causa delle estati sempre più lunghe e le calde temperature sono a rischio estinzione.

Gli orsi polari rischiano l'estinzione a causa del troppo caldo

Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Nature Communications ha fatto emergere quanto il futuro degli orsi polari è a rischio. La specie animale dell'orso bianco, il grande mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Ursida che vive attorno al polo nord nel mare glaciale artico ed è il più grande carnivoro di terraferma esistente sul nostro pianeta, potrebbe scomparire. La sopravvivenza di questa specie animale, infatti, è a rischio per il cambiamento climatico. Le estati sempre più lunghe e le calde temperature stanno causando lo scioglimento del ghiaccio marino con gli orsi polari costretti a vivere periodi troppo lunghi sulla terraferma.

Un team di scienziati e studiosi ha monitorato per circa tre anni il comportamento di 20 orsi polari nella Baia di Hudson, in Canada. Durante la stagione estiva gli orsi sono costretti a digiuni molto lunghi, in quanto impossibilitati a cacciare le foche per la diminuzione del ghiaccio marino causato dal caldo. La loro permanenza si sposta così sulla terraferma, ma gli studiosi ricordano che "gli orsi polari non sono grizzly con indosso cappotti bianchi". Il cambiamento climatico ha stravolto anche le estati nell'Artico dove gli orsi bianchi sono costretti a vivere per periodi di gran lunga superiori sulla terraferma.

Lo studio sugli orsi polari: diminuiti del 30% dal 1987

Tra questi 20 orsi polari alcuni hanno preferito semplicemente sdraiarsi, mentre altri sono andati a caccia di uccelli, alghe, bacche ed erbe. Secondo gli scienziati nessuna delle opzioni è giusta per la sopravvivenza della specie. Charles Robbins, direttore del Washington State University Bear Center e coautore dello studio spiega: "Anche gli orsi che si dedicavano al foraggiamento perdevano peso corporeo allo stesso ritmo di quelli che si riposavano". Il cibo prediletto per gli orsi polari sono le foche, ma la loro permanenza sulla terraferma li costringe ad accontentarsi di alimenti dal contenuto calorico molto basso e con pochi grassi.

"Gli alimenti terrestri davano loro qualche beneficio energetico, ma alla fine gli orsi dovevano spendere più energia per accedere a quelle risorse" sottolinea Anthony Pagano, biologo ricercatore di fauna selvatica del Programma di ricerca sugli orsi polari del Servizio geologico statunitense. Ormai la situazione è grave, visto che con il prolungarsi del caldo e delle estati, gli orsi polari rischiano l'estinzione. Basti pensare che dal 1987 ad oggi il numero di specie è diminuito del 30%.

"Poiché gli orsi polari sono costretti ad arrivare prima sulla terraferma, si interrompe il periodo in cui normalmente acquisiscono la maggior parte dell'energia di cui hanno bisogno per sopravvivere", conclude Anthony Pagano . "Con l'aumento dell'utilizzo della terraferma, si prevede che probabilmente assisteremo a un aumento dei casi di fame, in particolare tra gli adolescenti e le femmine con cuccioli".