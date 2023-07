Orca in Andalusia a pochi metri dalla spiaggia, nuota tra i bagnanti: il video

In Spagna, un'orca è arrivata a pochi metri dalla riva destando sorpresa e panico tra i bagnanti di una affollata spiaggia andalusa, La Antilla, nei pressi di Huelva. E il video che mostra l'orca nuotare tra i bagnanti, è diventato immediatamente virale sui social.

Orca in Andalusia nuota tra i bagnanti: il video

Il cetaceo ha nuotato tra le persone intente a fare il bagno in acqua senza creare alcun problema, poi si è allontanato prendendo il largo. Nelle immagini del video, si vede benissimo la pinna che emerge all'improvviso dall'acqua del mare, proprio lì, a pochissimi metri dalla riva, vicinissima ad alcuni bambini che erano su un gommone e ad alcuni bagnanti su un kajak.

Video - Orca a pochi metri dalla riva in Andalusia

Alla vista dell'enorme cetaceo che nuotava indisturbato tra i bagnanti, in pochi secondi si è formata una piccola folla sulla spiaggia, con molta preoccupazione. Negli ultimi tempi, la presenza di questi enormi cetacei sta creando non pochi problemi sia ai pescatori che ad alcuni eventi sportivi come le regate in mare.