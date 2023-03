Ritorna l'ora legale: attenzione alle conseguenze sulla salute fisica e mentale

Nella notta tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale e alle 2:00 di notte sposteremo (o si sposteranno da sole) le lancette degli orologi in avanti di un’ora. Di fatto dormiremo un’ora in meno - saltando a piedi pari l'ora tra le 2:00 e le 3:00 - ma in compenso da quel giorno in poi potremo godere di 60 minuti di luce in più alla sera.

Anche se può sembrare un cambiamento di scarsa importanza, e sono sempre più numerose le persone che ritengono l'ora legale un'inutile complicazione, questo slittamento determina grandi vantaggi energetici e può condizionare la salute delle persone.

Cosa succede quando cambia l'orario

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale è utile per favorire il risparmio energetico e ridurre il consumo di anidride carbonica. Vari studi condotti dalle compagnie energetiche hanno evidenziato che l’adozione dell’ora legale in Italia per 7 mesi all’anno riduce i consumi di 420 milioni di kWh.

Il cambio dell’ora ha effetti sull’organismo e sulla salute fisica e mentale. Anzitutto, si possono avere delle ripercussioni sul sonno: si dorme di meno non solo nella notte in cui si portano avanti le lancette, ma anche nei giorni successivi. Il corpo impiega parecchio tempo ad abituarsi al diverso rapporto con alba e tramonto e - soprattutto per le persone abituate a svegliarsi tardi o più sensibili al jet leg - si fatica ad adattarsi al cambiamento di orario.

Molto frequenti sono anche i problemi di concentrazione e i cali di produttività sul lavoro, a cui si collegano problemi di stress e stanchezza emotiva. Ovviamente ci sono anche effetti positivi: un’ora di luce e sole in più alla sera migliora l’umore e permette di fare più attività nel tardo pomeriggio. Anche perché, in parallelo, le giornate tendono ad allungarsi di settimana in settimana fino a giugno.

I consigli utili per contrastare gli effetti negativi del cambio dell’orario sono abbastanza intuitivi, ma possono essere molto efficaci. Oltre ad andare a letto presto nei giorni immediatamente successivi al passaggio all’ora legale, è importante avere una dieta sana senza un eccessivo consumo di alcol e svolgere la giusta quantità di attività fisica, evitando di stressare eccessivamente l’organismo.