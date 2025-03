Ora legale 2025: quando si spostano le lancette?

L’ora legale è un appuntamento fisso che ogni anno porta con sé il consueto cambiamento d’orario, spostando le lancette avanti di un’ora per sfruttare al meglio la luce solare. Ma quando cambia l’ora legale nel 2025? Scopriamo tutti i dettagli e ripercorriamo alcune date significative legate al cambio d’ora negli anni passati.

Quando cambia l’ora legale nel 2025?

Il cambio all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025. Alle 2.00 di notte le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, segnando le 3.00. Questo cambiamento segna l'inizio del periodo in cui le giornate si allungano ulteriormente, consentendo di godere di più ore di luce naturale.

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale: un cambiamento ciclico

Il passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa è una tradizione consolidata, ma non è sempre stata accolta con entusiasmo. Basti pensare a quando l’ora legale fu introdotta stabilmente nel 1966 in Italia. Da allora, ogni anno si assiste a questa modifica dell’orario, con l’intento di ridurre il consumo energetico.

Negli ultimi anni, sono state numerose le discussioni sulla possibilità di abolire il cambio d’ora, come avvenuto in alcuni paesi europei. Tuttavia, per il momento, si continua a mantenere questa pratica.

Cambio ora legale e ora solare: cosa succede?

Il cambiamento tra ora legale e ora solare avviene due volte l’anno. Mentre in primavera si spostano le lancette avanti di un’ora, in autunno si torna indietro per recuperare l’ora “persa”. Il cambio dall’ora legale all’ora solare avviene generalmente l’ultima domenica di ottobre. Nel 2025, questo avverrà il 26 ottobre, quando alle 3.00 di notte si tornerà indietro alle 2.00.

Curiosità: l’ora legale nel mondo e nel cinema

Non tutti i paesi adottano l’ora legale. Alcuni stati hanno deciso di non modificarla per evitare disturbi al ciclo del sonno e per motivi economici. Inoltre, l’ora legale ha ispirato anche il cinema, con il film L’ora legale, una commedia italiana del 2017 con Ficarra e Picone che ironizza sul cambiamento.