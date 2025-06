Ondata di caldo sull'Europa: le temperature

L'estate è arrivata non solo in Italia, ma anche in Europa dove si stanno registrando temperature da record e valori ben oltre la norma, con picchi di anche 35-40° tra Andalusia, Murcia e Sud del Portogallo.

Caldo e afa in Europa per l'anticiclone africano: la situazione

La presenza dell'anticiclone africano si è fatta sentire non solo in Italia, ma anche in Europa con temperature di stampo estivo con valori ben superiori alla media del periodo. La fine di maggio si è conclusa con la prima ondata di calore dell'estate 2025 che sta proseguendo anche nei primi giorni di giugno con la colonnina di mercurio che ha fatto registrare delle vere e proprie anomalie termiche in diversi Paesi europei. Nel dettaglio temperature di ben 8-10° in più si sono registrate tra Andalusia, Murcia e Sud del Portogallo con valori che hanno sfiorato i 35-40°.

Un caldo del tutto anomalo considerando il periodo; una vera e propria fiammata di calore che si è estesa anche in Francia, Germania, Svizzera ed Italia con temperature sempre più vicine ai 30° in diverse città come Parigi e Monaco di Baviera. Questa prima grande ondata di calore è destinata a cambiare nel mese di giugno complice l'arrivo di una serie di perturbazioni accompagnate da violenti temporali e grandinate che faranno non solo abbassare le temperature, ma anche rallentare l'anticiclone.

Secondo il sito del Ministero della Salute le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Tra le cause di questa prima fiammata estiva c'è sicuramente la presenza dell'anticiclone africano che ha dominato la Penisola Iberica e l'Europa Occidentale. Caldo ed afa hanno caratterizzato la fine del mese di maggio e i primi giorni di giugno facendo registrare un aumento anomalo delle temperature con picchi di 38-40° in Spagna e Portogallo, ma anche in diverse regioni interne come Andalusia, Estremadura e Alentejo. Anche la Francia non è stata da meno, visto che si sono registrati valori di gran lunga superiori alla media con anomalie di anche 10-15° rispetto alla media del periodo.