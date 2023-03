Un'ondata di caldo record senza precedenti ha colpito l'Asia orientale dal Giappone al Vietnam, con più di 1.000 record di temperatura battuti in diversi Paesi e punte che hanno raggiunto i 41 gradi.

Caldo record in Asia, numeri mai visti prima

Sull'Asia orientale si è abbattuta una storica ondata di caldo in grado di disintegrare una marea di record rimasti imbattuti per anni. In Vietnam, una delle nazioni maggiormente interessate, si sono raggiunte temperature fino a 41 gradi, mentre in Cina le temperature massime hanno superato i 39 gradi in molte città, tra cui quella di Chengmai che ha avuto un picco di 39,6. Certi numeri sono paurosi per il mese di marzo e sono le cifre più alte mai registrate in quest'area in questo periodo dell'anno. Inoltre va sottolineata la grande differenza di temperatura tra le regioni nordorientali e sudorientali della Cina, con la temperatura più bassa a -22,6 gradi nel Qinghai che comporta un'escursione termica nel territorio cinese di 62,2 gradi.

Temperature altissime anche in Thailandia, con i 41,5 gradi registrati a Phetchabun 2 giorni fa. La situazione è comune a tanti altri stati, come Taiwan (che con i 37,9 gradi di giovedì a Yuemei ha stabilito un nuovo record nazionale assoluto per il mese di marzo) e Laos (con la capitale Vientiane che con 40 gradi ha eguagliato il record precedente del giorno più caldo di marzo). Una valanga di record, provenienti da 94 stazioni meteorologiche, arriva dal Giappone. La Corea del Sud, poi, ha visto il record di temperatura minima più alta per il mese di marzo stabilito a Seoul, con una temperatura di 15 gradi.

*Hottest March day in Vietnam history*

Brutally hot in the North:41.4C at Kim Boi and

41.3C at Tuong Dong (previous record was set in 1968)

Monthly records fell by dozens including

38.5C at Ha Tinh and 38.8C at Hoa Binh

And the worst is that tomorrow it can be even hotter! pic.twitter.com/M8PZrf04eY — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) March 22, 2023

Caldo davvero esagerato in Vietnam, che ha visto il giorno di marzo più caldo nella sua storia con temperature oltre i 40 gradi nel Nord del paese: mercoledì a Kim Boi e a Tuong Dong sono stati registrati rispettivamente 41,4 e 41,3 gradi superando un record che restava in piedi dal 1968. Situazione analoga nella Cina meridionale, dove Chengmai sempre mercoledì 22 marzo ha raggiunto i 40 gradi, imponendosi come seconda data più precoce ad aver raggiunto una simile vetta in tutta la storia della Cina. La somma totale di tutti i record battuti negli ultimi giorni tra i vari Pesi asiatici arriva a superare quota 1000: oltre 1000 nuovi record di temperature più alte per il mese di marzo stabiliti nel giro di pochi giorni. Si tratta di un evento meteorologico senza precedenti e che rischia di peggiorare lasciando una nuova scia di roventi e preoccupanti primati.