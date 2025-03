Oggi è la Festa del Papà 2025: ecco perché si festeggia il 19 marzo

Oggi, 19 marzo 2025, si celebra la Festa del Papà, una ricorrenza molto sentita in Italia e in altri Paesi del mondo. Ma perché proprio questa data? Il 19 marzo è tradizionalmente legato alla figura di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della paternità amorevole e responsabile. La Chiesa cattolica ha scelto questa giornata per onorare tutti i padri, riconoscendo in San Giuseppe un modello di dedizione e protezione per la famiglia.

Festa del Papà 2025: perché si festeggia il 19 marzo?

Questa festività, pur avendo un’origine religiosa, è ormai radicata nella cultura popolare e viene celebrata con gesti di affetto e piccoli regali dedicati ai papà. Dai lavoretti realizzati dai bambini nelle scuole ai dolci tipici come le zeppole di San Giuseppe, ogni regione italiana ha le proprie tradizioni per rendere omaggio ai padri in questa giornata speciale.

A livello internazionale, la Festa del Papà non cade ovunque il 19 marzo. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti altri paesi, ad esempio, si festeggia la terza domenica di giugno, seguendo una tradizione nata nei primi del Novecento per volere di Sonora Smart Dodd, una donna americana che desiderava rendere omaggio al padre, veterano della guerra civile. Tuttavia, nei Paesi di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo, la data legata a San Giuseppe è rimasta quella ufficiale.

Oggi la Festa del Papà è un’occasione per riflettere sull’importanza della figura paterna nella crescita e nell’educazione dei figli. È un momento in cui grandi e piccoli esprimono la loro gratitudine con semplici gesti, da una lettera scritta a mano a un pranzo in famiglia, sottolineando il valore degli affetti e del tempo condiviso.

Anche nel 2025, la celebrazione si adatta ai tempi moderni. I social network si riempiono di dediche e immagini affettuose, mentre il mondo digitale offre sempre più opportunità per scegliere il regalo perfetto, magari con un pensiero personalizzato o un’esperienza da vivere insieme. Che sia una tradizione secolare o una ricorrenza più recente, ciò che conta è il significato che ciascuno attribuisce a questa giornata: un modo per dire “grazie” a chi ha sempre un consiglio, un abbraccio o una parola di conforto per noi.