Oggi, 3 settembre, asteroide grande come un aereo, sfiora la Terra: a che ora e dove vederlo

L'asteroide 2025 QD8, un asteroide straordinariamente gigantesco, grande quanto un aereo, sfreccia oggi, 3 settembre 2025, vicino alla Terra. A comunicarlo è la NASA. Il passaggio del corpo roccioso non rappresenta una minaccia per la Terra né per la Luna. Ecco l'orario e dove seguire live il suo passaggio.

Asteroide 2025 vicinissimo alla Terra oggi, 3 settembre 2025

Ci siamo: oggi, mercoledì 3 settembre 2025, l'asteroide 2025 QD8 passerà in sicurezza vicino al nostro pianeta. L'annuncio è arrivato dall'agenzia spaziale americana che, tramite i canali ufficiali, ha scritto: "l'asteroide vicino alla Terra 2025 QD8 sorvolerà in sicurezza la Terra al 57% della distanza lunare il 3 settembre, senza rappresentare una minaccia per la Terra o la Luna".

Stando a quanto comunicato dalla NASA il passaggio dell'asteroide 2025 QD8 è previsto intorno alle 20.27, ora americana, circa le 16.57 italiane. Si tratta di un evento da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia e spazio visto che sarà possibile osservare un "sasso spaziale" sfrecciare vicinissimo alla Terra.

Dati alla mano, secondo la NASA, l'asteroide 2025 QD8 presenta un un diametro stimato compreso tra 17 e 38 metri e dovrebbe viaggiare ad una velocità superiore a circa 45.000 km/h rispetto alla Terra. Il massimo avvicinamento dell'asteroide QD8 avviene a 220.000 km dalla Terra: una distanza minima se pensiamo ai termini spaziali, ma che non rappresenta alcun pericolo o minaccia per la Terra. Proprio la NASA ha rassicurato tutti dicendo: "QD8 non soddisfa nessuna delle due soglie di attenzione e quindi non è pericoloso".

Asteroide 2025 QD8, dove vedere il suo passaggio

Il passaggio dell'asteroide 2025 QD8 potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Virtual Telescope Project. Dalle ore 1.00 italiane di mercoledì 3 settembre è partita la diretta streaming grazie alle riprese dei telescopi robotici installati a Manciano (GR), sotto il cielo più puro da inquinamento luminoso della penisola come sottolineato dal VTP.

Stando ai dati, l'asteroide 2025 QD8 passa vicinissimo alla Terra intorno alle 16.57 a circa 46.000 km/h e a 218.000 km dalla superficie terrestre. A commentare il passaggio di questo sasso spaziale nelle vicinanze della Terra c'è il dottor Masi, fondatore e responsabile scientifico del progetto è anche Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day.