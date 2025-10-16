Un'alba speciale il 19 ottobre: torna il bacio Luna-Venere visibile a occhio nudo

Un nuovo spettacolo celeste si prepara a incantare migliaia di skywatcher: all'alba del 19 ottobre Luna e Venere saranno in congiunzione, e lo show, se il meteo sarà clemente, sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Luna e Venere danzano nel cielo di ottobre

La congiunzione Luna-Venere non è un evento rarissimo, ma è sempre affascinante. Come fanno sapere dall’Uai (Unione Astrofili Italiani) i due corpi celesti torneranno a mostrarsi vicini poco prima dell'alba del 19 ottobre.

Luna e Venere danzeranno vicini nella costellazione della Vergine, dove il nostro satellite naturale, in fase calante, sorgerà intorno alle 5:30, seguito dal pianeta "gemello" della Terra. Venere, che in questo periodo dell'anno è spesso visibile al mattino presto, si troverà quindi vicinissimo alla Luna, offrendo uno spettacolo al quale ben pochi skywatcher vorranno rinunciare, sebbene la sveglia non sia proprio delle più comode.

©Stellarium - cielo del 19 ottobre ore 6:00 circa

Come vedere il bacio Luna-Venere

Come preannunciato, si tratterà di un evento astronomico che, se il tempo sarà clemente, potremmo osservare tranquillamente a occhio nudo. A illuminare la scena ci penserà il secondo Pianeta del Sistema Solare, noto per la sua magnitudine apparente. Venere è infatti il terzo oggetto celeste più luminoso del firmamento, dopo il Sole e la Luna. Quest'ultima invece, che alla data della congiunzione sarà ridotta a una sottile falce, avrà una luminosità del 4,1%.

Per godersi appieno questo nuovo evento celeste, è consigliabile scegliere punti di osservazione che si trovino abbastanza lontani dalle luci artificiali delle città. L'inquinamento luminoso potrebbe infatti rischiare di rovinare uno show che si preannuncia emozionante, mentre cieli bui e sgombri da nubi promettono di regalarci uno spettacolo indimenticabile, al quale potremmo assistere semplicemente alzando lo sguardo al firmamento.