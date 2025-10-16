FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Un'alba speciale il 19 ottobre: torna il bacio Luna-Venere visibi...

Un'alba speciale il 19 ottobre: torna il bacio Luna-Venere visibile a occhio nudo

La congiunzione Luna-Venere non è un evento rarissimo, ma è sempre affascinante. All'alba del 19 ottobre torna lo show celeste visibile a occhio nudo.
Spazio16 Ottobre 2025 - ore 09:52 - Redatto da Meteo.it
Spazio16 Ottobre 2025 - ore 09:52 - Redatto da Meteo.it

Un nuovo spettacolo celeste si prepara a incantare migliaia di skywatcher: all'alba del 19 ottobre Luna e Venere saranno in congiunzione, e lo show, se il meteo sarà clemente, sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Luna e Venere danzano nel cielo di ottobre

La congiunzione Luna-Venere non è un evento rarissimo, ma è sempre affascinante. Come fanno sapere dall’Uai (Unione Astrofili Italiani) i due corpi celesti torneranno a mostrarsi vicini poco prima dell'alba del 19 ottobre.

Luna e Venere danzeranno vicini nella costellazione della Vergine, dove il nostro satellite naturale, in fase calante, sorgerà intorno alle 5:30, seguito dal pianeta "gemello" della Terra. Venere, che in questo periodo dell'anno è spesso visibile al mattino presto, si troverà quindi vicinissimo alla Luna, offrendo uno spettacolo al quale ben pochi skywatcher vorranno rinunciare, sebbene la sveglia non sia proprio delle più comode.

©Stellarium - cielo del 19 ottobre ore 6:00 circa

Come vedere il bacio Luna-Venere

Come preannunciato, si tratterà di un evento astronomico che, se il tempo sarà clemente, potremmo osservare tranquillamente a occhio nudo. A illuminare la scena ci penserà il secondo Pianeta del Sistema Solare, noto per la sua magnitudine apparente. Venere è infatti il terzo oggetto celeste più luminoso del firmamento, dopo il Sole e la Luna. Quest'ultima invece, che alla data della congiunzione sarà ridotta a una sottile falce, avrà una luminosità del 4,1%.

Per godersi appieno questo nuovo evento celeste, è consigliabile scegliere punti di osservazione che si trovino abbastanza lontani dalle luci artificiali delle città. L'inquinamento luminoso potrebbe infatti rischiare di rovinare uno show che si preannuncia emozionante, mentre cieli bui e sgombri da nubi promettono di regalarci uno spettacolo indimenticabile, al quale potremmo assistere semplicemente alzando lo sguardo al firmamento.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Una notte da non perdere: la Luna e Giove si avvicinano in un affascinante bacio tra le stelle. Ecco quando
    Spazio13 Ottobre 2025

    Una notte da non perdere: la Luna e Giove si avvicinano in un affascinante bacio tra le stelle. Ecco quando

    Luna, Giove, Polluce e Castore protagonisti di un imperdibile evento celeste che terrà molti skywatcher con il naso all'insù.
  • Asteroide vicino alla Terra: il piccolo 2025 TF è passato a soli 428 km
    Spazio10 Ottobre 2025

    Asteroide vicino alla Terra: il piccolo 2025 TF è passato a soli 428 km

    Il piccolo asteroide 2025 TF ha attraversato lo spazio passando a distanza ravvicinata dalla Terra.
  • La Luna immersa nelle Pleiadi: lo spettacolo visibile a occhio nudo il 9 e 10 ottobre
    Spazio9 Ottobre 2025

    La Luna immersa nelle Pleiadi: lo spettacolo visibile a occhio nudo il 9 e 10 ottobre

    Gli appassionati di eventi celesti non potranno mancare al doppio appuntamento con la Luna immersa nelle Pleiadi: lo spettacolo stasera e domani.
  • La Luna del Cacciatore: la prima luna piena di autunno oggi, lunedì 6 ottobre
    Spazio6 Ottobre 2025

    La Luna del Cacciatore: la prima luna piena di autunno oggi, lunedì 6 ottobre

    Oggi si verifica uno degli spettacoli astronomici più affascinanti, la Luna Piena del Cacciatore: ecco quando sarà visibile in Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Tendenza16 Ottobre 2025
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Tendenza14 Ottobre 2025
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Ottobre ore 15:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154