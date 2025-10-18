FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend del 18-19 ottobre stabile al Centro-Nord. Qualche ...

Meteo, weekend del 18-19 ottobre stabile al Centro-Nord. Qualche pioggia al Sud

Una perturbazione (la n.4) raggiungerà il Nord a inizio settimana interrompendo il lungo e anomalo periodo di condizioni anticicloniche e assenza di piogge
Previsione18 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Questo fine settimana del 18-19 ottobre trascorrerà con tempo stabile al Centro-Nord e in Sardegna, a parte ancora un po’ di nuvole e residue precipitazioni sul medio Adriatico. Sulle regioni meridionali, invece, il tempo sarà più variabile: da un lato si vedranno i residui effetti della vecchia perturbazione (la n.2) in allontanamento, in termini di nuvole e qualche sporadica pioggia al Sud, dall’altro lato si avranno nuove precipitazioni in arrivo su Sicilia e Calabria a causa del transito di un’altra perturbazione (la n.3) di origine nord africana che già domenica tenderà ad allontanarsi verso la Grecia.

Le temperature non subiranno grosse variazioni, al massimo delle leggere diminuzioni a causa di infiltrazioni di aria più fresca da est. Da lunedì si conferma un deciso cambio di scenario con il ripristino delle correnti atlantiche sul continente.

Nell’ambito di questi flussi occidentali, una perturbazione (la n.4) raggiungerà il Nord, interrompendo qui il lungo e anomalo periodo di condizioni anticicloniche e l’assenza di piogge, condizioni che stanno determinando alti livelli di inquinamento atmosferico in Pianura Padana.

Il peggioramento, che fra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre si estenderà al Centro-Sud, sarà accompagnato da un iniziale calo termico per quel che riguarda i valori massimi diurni. Tuttavia, col passare dei giorni, le correnti temperate che seguiranno la perturbazione, favoriranno una nuova risalita delle temperature che, nella seconda parte della settimana, andranno ben oltre la media al Centro-Sud, con valori oltre i 25 gradi e picchi vicini ai 30 gradi in alcune zone del Sud e Isole. Tutto ciò in un contesto di stabilità atmosferica, eccetto al Nord che potrebbe rimanere esposto alle correnti perturbate.

Le previsioni meteo per sabato 18 ottobre

Nubi sparse su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, a parte qualche annuvolamento su Alpi, vicine pianure e Ponente ligure. Qualche isolata pioggia su coste abruzzesi e molisane in rapido esaurimento; locali piogge o rovesci intermittenti anche in Puglia e sulla Sicilia sud-orientale, in estensione a bassa Calabria e zone interne del Sud nel pomeriggio. Non si escludono brevi e isolati rovesci anche su parte dell’Appennino centrale.

Temperature massime in leggero rialzo nel settore del medio-basso Adriatico, in lieve calo sulla Sicilia ionica; valori in generale compresi fra 18 e 23 gradi, ma con qualche punta più elevata su Calabria e Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nei canali delle Isole e di Maestrale sul basso Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 19 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso al Sud e in Sicilia, eccetto nelle coste campane, con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Nubi anche compatte su Alpi, Lombardia e Piemonte. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, ma con velature in transito al Centro-Nord e un po’ di annuvolamenti lungo l’Appennino e in Liguria.

Temperature massime in leggero calo al Nord e in Sicilia. Temporaneo e sensibile rinforzo dei venti fra Sicilia e settore ionico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, domenica 19 ottobre residue piogge all'estremo Sud
    Previsione18 Ottobre 2025

    Meteo, domenica 19 ottobre residue piogge all'estremo Sud

    Lunedì una perturbazione (la n.4) raggiungerà il Nord interrompendo il lungo e anomalo periodo di stabilità anticiclonica e l’assenza di piogge in queste zone
  • Meteo, nuova perturbazione sul Sud: le zone a rischio pioggia da sabato 18 ottobre
    Previsione18 Ottobre 2025

    Meteo, nuova perturbazione sul Sud: le zone a rischio pioggia da sabato 18 ottobre

    Nuova perturbazione in arrivo: nel mirino soprattutto Sicilia ed estremo Sud. Gli aggiornamenti meteo
  • Meteo, weekend diviso tra sole e piogge: le previsioni da sabato 18 ottobre
    Previsione17 Ottobre 2025

    Meteo, weekend diviso tra sole e piogge: le previsioni da sabato 18 ottobre

    Italia divisa in due nel weekend: una nuova perturbazione porterà piogge in alcune regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo, venerdì 17 ottobre con maltempo in attenuazione. Nuova perturbazione nel weekend
    Previsione17 Ottobre 2025

    Meteo, venerdì 17 ottobre con maltempo in attenuazione. Nuova perturbazione nel weekend

    Il vortice ciclonico si allontana dall'Italia, ma porta ancora un po' di piogge. Tra sabato e domenica, poi, arriva una nuova perturbazione.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Tendenza18 Ottobre 2025
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Vivremo un graduale rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove osserveremo di nuovo valori tipici della tarda estate
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Tendenza17 Ottobre 2025
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Dopo un periodo insolitamente lungo di tempo asciutto, a inizio settimana torna la pioggia anche al Nord. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Tendenza16 Ottobre 2025
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Ottobre ore 13:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154