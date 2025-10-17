Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre

L’ultima decade di ottobre si preannuncia molto variabile, con l’Italia a metà strada tra il flusso perturbato atlantico, che a tratti si abbasserà di latitudine fino al Mediterraneo centrale, e veloci rimonte anticicloniche di matrice sub-tropicale, di cui potrebbero beneficare con maggiore evidenza e durata le regioni meridionali. Stando alle attuali proiezioni meteo, nella seconda parte della prossima settimana il Centro-Sud sembra destinato ad andare incontro a una fase eccezionalmente calda, con valori dal sapore praticamente estivo.

La tendenza meteo da lunedì 20 ottobre

Subito a inizio settimana, si profila l'arrivo di una estesa perturbazione atlantica(la n.4 di ottobre). Lunedì saranno investite dalle precipitazioni le regioni del Nord e la Toscana, martedì sarà il turno delle restanti regioni centrali e della Campania, mentre il resto del Sud e la Sicilia saranno coinvolte tra martedì notte e mercoledì. Questa al momento la tempistica attesa, che tuttavia potrà ancora cambiare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

In questa fase i fenomeni associati potrebbero rivelarsi intensi e abbondanti, con il rischio di diffuse criticità. Al momento le aree più esposte sembrano essere la Liguria, la Lombardia, l’Emilia, l’estremo Nord-Est, la Toscana, il Lazio, con quantitativi ingenti e con possibili nubifragi.

A metà settimana, con gli ultimi strascichi della perturbazione ormai al Sud, si dovrebbe andare incontro ad un miglioramento a partire dal Nord e dalla Toscana.

A seguire, nella seconda parte della settimana, sembra aprirsi una parentesi di tempo più stabile grazie all’espansione dell’alta pressione nord africana fino al Mediterraneo centrale e al sud dei Balcani, associata ad una massa d’aria eccezionalmente calda per il periodo. Direttamente coinvolte sarebbero le regioni del Centro-Sud, dove tra giovedì e domenica potrebbe tornare l’estate fuori stagione, con temperature massime fino a sfiorare i 30 gradi al Sud e sulle Isole.

Ai margini il Nord, con un’altra perturbazione che potrebbe lambire le regioni settentrionali tra giovedì sera e sabato mattina.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.