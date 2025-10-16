Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre

Gli aggiornamenti meteo per il weekend del 18 e 19 ottobre confermano l'arrivo di un nuovo sistema perturbato, il terzo di questo mese, che investirà l'Italia nella giornata di sabato per poi insistere, anche domenica, su diverse regioni. Anche in questo caso, piogge e temporali coinvolgeranno in particolare al Sud, con effetti domenica soprattutto fra Sicilia e Calabria.

All'inizio della settimana si profila poi un cambio di scena anche per il Nord, finora protetto da un'area di alta pressione, che sarà raggiunto da correnti occidentali e da nuove perturbazioni.

La tendenza meteo da domenica 19 ottobre

Domenica insisteranno alcune precipitazioni fra Sicilia e Calabria, portate ancora dalla perturbazione in transito sullo Ionio, la quale, comunque, tenderà ad allontanarsi verso la Grecia già nella seconda parte del giorno. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza stabile, ma con nuvolosità medio-alta in aumento al Nord e in Toscana. Le temperature massime subiranno un calo a causa di infiltrazioni di aria un po’ più fredda da est; i valori scenderanno sotto la media in molte regioni, soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche.

Da lunedì, dopo diversi giorni caratterizzati dal blocco anticiclonico sull’Europa settentrionale, la circolazione atmosferica vede il ripristino delle correnti occidentali atlantiche sul continente. E proprio lunedì una perturbazione, trasportata da queste correnti, raggiungerà il Nord dove torneranno le piogge dopo due settimane (che per il Nord rappresentano un periodo piuttosto anomalo senza precipitazioni, in ottobre). Fra martedì e mercoledì le precipitazioni si estenderanno anche al Centro-Sud in maniera piuttosto sparpagliata. I venti mediamente sud-occidentali, sintomo della risalita di aria più temperata, e la copertura nuvolosa, determineranno un generale rialzo delle temperature minime, mentre le massime rialzeranno soprattutto al Centro-Sud dove le correnti miti saranno più efficaci.

Nella seconda parte della settimana il tempo sarà probabilmente più stabile, eccetto al Nord dove insisteranno le nuvole, ma accompagnate da poche precipitazioni. In questo contesto sembra probabile il richiamo di aria ancora più calda verso il Mediterraneo e l’Italia sotto forma di intensi venti di Scirocco; nel fine settimana, se verrà confermata questa tendenza, potrebbero essere raggiunti i 25-28 gradi in molte aree del Centro-Sud.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.