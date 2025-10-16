FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la te...

Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre

Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Tendenza16 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it
Tendenza16 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it

Gli aggiornamenti meteo per il weekend del 18 e 19 ottobre confermano l'arrivo di un nuovo sistema perturbato, il terzo di questo mese, che investirà l'Italia nella giornata di sabato per poi insistere, anche domenica, su diverse regioni. Anche in questo caso, piogge e temporali coinvolgeranno in particolare al Sud, con effetti domenica soprattutto fra Sicilia e Calabria.
All'inizio della settimana si profila poi un cambio di scena anche per il Nord, finora protetto da un'area di alta pressione, che sarà raggiunto da correnti occidentali e da nuove perturbazioni.

La tendenza meteo da domenica 19 ottobre

Domenica insisteranno alcune precipitazioni fra Sicilia e Calabria, portate ancora dalla perturbazione in transito sullo Ionio, la quale, comunque, tenderà ad allontanarsi verso la Grecia già nella seconda parte del giorno. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza stabile, ma con nuvolosità medio-alta in aumento al Nord e in Toscana. Le temperature massime subiranno un calo a causa di infiltrazioni di aria un po’ più fredda da est; i valori scenderanno sotto la media in molte regioni, soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche.

Da lunedì, dopo diversi giorni caratterizzati dal blocco anticiclonico sull’Europa settentrionale, la circolazione atmosferica vede il ripristino delle correnti occidentali atlantiche sul continente. E proprio lunedì una perturbazione, trasportata da queste correnti, raggiungerà il Nord dove torneranno le piogge dopo due settimane (che per il Nord rappresentano un periodo piuttosto anomalo senza precipitazioni, in ottobre). Fra martedì e mercoledì le precipitazioni si estenderanno anche al Centro-Sud in maniera piuttosto sparpagliata. I venti mediamente sud-occidentali, sintomo della risalita di aria più temperata, e la copertura nuvolosa, determineranno un generale rialzo delle temperature minime, mentre le massime rialzeranno soprattutto al Centro-Sud dove le correnti miti saranno più efficaci.

Nella seconda parte della settimana il tempo sarà probabilmente più stabile, eccetto al Nord dove insisteranno le nuvole, ma accompagnate da poche precipitazioni. In questo contesto sembra probabile il richiamo di aria ancora più calda verso il Mediterraneo e l’Italia sotto forma di intensi venti di Scirocco; nel fine settimana, se verrà confermata questa tendenza, potrebbero essere raggiunti i 25-28 gradi in molte aree del Centro-Sud.
Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
    Tendenza15 Ottobre 2025

    Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte

    Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
  • Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
    Tendenza14 Ottobre 2025

    Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre

    Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
  • Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
    Tendenza13 Ottobre 2025

    Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove

    Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
  • Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
    Tendenza12 Ottobre 2025

    Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre

    Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. La tendenza nei dettagli
Ultime newsVedi tutte
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Tendenza14 Ottobre 2025
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Tendenza13 Ottobre 2025
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Ottobre ore 14:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154