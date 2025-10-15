Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte

Le ultime proiezioni meteo confermerebbero per il fine settimana il transito sulle estreme regioni meridionali di un altro sistema perturbato proveniente dal Nord Africa, mentre per il resto del Paese dovrebbe prevalere un flusso nord-occidentale più stabile ed asciutto.

Dal punto di vista termico la massa d’aria presente sull’Italia dovrebbe favorire valori vicini alla norma o leggermente più freschi, modulati poi dalla distribuzione delle schiarite.

La tendenza meteo per il weekend del 18 e 19 ottobre

Sabato transiterà una nuvolosità irregolare e variabile al Sud, più densa tra Calabria e Sicilia dove sono attese in arrivo anche alcune piogge o rovesci, più diffusi verso sera; altrove sarà scarso il rischio di fenomeni. Molte le schiarite invece nel nord della Sardegna e al Centro-Nord, con temporanei addensamenti possibili su Prealpi, Appennino centrale, Abruzzo e Molise. Temperature senza grandi variazioni, con lievi cali su Calabria e Sicilia e rialzi sul medio Adriatico. Venti fino a moderati da est-sudest nei canali delle Isole e di Maestrale sul medio e basso Adriatico.

Domenica tra Sicilia e Calabria transiterà la parte più attiva della perturbazione africana, con fenomeni anche forti e a carattere di rovescio o temporale nel sud dell’isola e nei settori ionici. Qualche pioggia più modesta e sporadica potrebbe lambire anche la Lucania e il Salento. Al Nord assisteremo a un nuovo addensamento di nuvole stratiformi anche compatte sulla Val Padana occidentale e nei vicini rilievi alpini; altrove in arrivo delle velature. Il soleggiamento più diffuso e deciso dovrebbe favorire il Centro, le coste campane, il nord della Puglia e la Sardegna. Temperature in lieve calo al Nord, nelle regioni adriatiche, in Calabria ed est della Sicilia. Un po’ ventoso per venti orientali al Sud e nelle Isole e con possibili forti raffiche nelle aree temporalesche.

L'evoluzione dei giorni successivi

Nella prima parte della prossima settimana dovrebbe poi instaurarsi un flusso atlantico con le correnti occidentali che potrebbero indirizzare da ovest delle perturbazioni anche verso l’Italia. Possibili fasi di pioggia in arrivo quindi al Centro-Nord tra la fine di lunedì e mercoledì a iniziare dal Nord-Ovest. Tra lunedì e martedì residua instabilità anche sulla Sicilia. In seguito, nella seconda parte della settimana potrebbe rigonfiarsi sul Mediterraneo centrale un’area di alta pressione con passaggio a condizioni più stabili e un incremento delle temperature verso valori anche sopra le medie. Per conferme e dettagli più attendibili di questa evoluzione durante la settimana si si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.