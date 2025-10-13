FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove

Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Tendenza13 Ottobre 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che nei prossimi giorni assisteremo al ritorno di uno scenario più autunnale, dopo questa fase eccezionalmente stabile e molto mite per la stagione.  Infatti, il vortice mediterraneo, perturbazione nr 2, da mercoledì si farà più intenso determinando un peggioramento con rovesci e temporali nelle Isole maggiori e in parte delle regioni del Centrosud. In seguito, la traiettoria mostrata dai modelli vede questo vortice intensificarsi ulteriormente tra giovedì e venerdì insistendo sul basso versante tirrenico determinando rovesci e temporali anche intensi nelle isole e al Sud con il possibile coinvolgimento di parte del Centro e richiamando da metà settimana una ventilazione nord-orientale che riporterà anche al Centro-nord temperature entro i valori più vicini alla norma.

Tendenza meteo: da giovedì fase di maltempo con rischio nubifragi

Nel dettaglio giovedì il vortice mediterraneo darà luogo a una fase di maltempo con rovesci e temporali anche forti e possibili nubifragi nella Sardegna orientale, in Sicilia e al Sud, coinvolgendo a fine giornata Molise e Abruzzo. Nuvole anche su Lazio, Piemonte e zone di alta pianura del Nord: probabile diminuzione sensibile della presenza di nubi basse e foschie in Pianura Padana. Ventoso per Scirocco su Sicilia, Calabria, Ionio e Puglia; forti venti orientali al Centro, Emilia-Romagna. Grecale in Sardegna. Temperature in ulteriore calo al Sud e Isole, più marcato in Sardegna.
Venerdì temporaneo rialzo termico al Sud e Isole: in Sardegna grazie al miglioramento del tempo, al Sud per il forte Scirocco. Ancora molto instabile con rovesci e temporali su regioni meridionali e centrali adriatiche.

