FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottob...

Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre

Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Tendenza14 Ottobre 2025 - ore 11:43 - Redatto da Meteo.it
Tendenza14 Ottobre 2025 - ore 11:43 - Redatto da Meteo.it

Nella giornata di venerdì 17 ottobre la fase perturbata al Sud tenderà a smorzarsi progressivamente. Nella notte e al mattino le precipitazioni potranno risultare ancora molto intense e abbondanti tra il Molise e la Puglia (anche temporalesche e con rischio di nubifragi nel Salento), a carattere più sparso e intermittente nel resto del Sud peninsulare, in Abruzzo e sul Lazio meridionale. Seguirà dapprima un’attenuazione e poi un esaurimento entro la notte. I venti soffieranno inizialmente ancora fino a tempestosi (raffiche a 90-100 Km/) di Scirocco tra l’Adriatico meridionale e lo Ionio orientale, con mari fino a molto agitati, ma con tendenza all’attenuazione a partire dal pomeriggio.
Il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord, su toscana, Umbria, alto Lazio, Sardegna e Sicilia.
Le temperature non subiranno grosse variazioni: non andranno oltre i 16-19 gradi in val padana e nelle regioni centrali adriatiche, toccheranno invece i 20-23 gradi nel resto del Paese.

Tendenza meteo: possibile nuovo peggioramento del tempo nel weekend al Sud e Isole

La tendenza per il fine settimana resta al momento ancora incerta: gli ultimi dati dei modelli a nostra disposizione ipotizzano il passaggio di un’altra area depressionaria, con annessa perturbazione (la n.3 del mese), in formazione e risalita dall’entroterra algerino-tunisino verso il Canale di Sicilia e successivamente verso il mar Ionio. Ne conseguirebbe una nuova fase di maltempo, con precipitazioni diffuse e localmente intense: dapprima sulla Sardegna meridionale (sabato pomeriggio-sera) e poi, a seguire, su Sicilia e Calabria dove, ad oggi, non si possono escludere nubifragi e situazioni di grave criticità. Verso la fine di domenica qualche pioggia potrebbe raggiungere anche la Basilicata e la Puglia meridionale ma, come detto, si tratta di una dinamica a lungo termine ancora tutta da verificare.
Al Centro-Nord, per contro, si profilerebbe una fase di calma e stabilità atmosferica, con prevalenza di sole e solo qualche banco nuvoloso a bassa quota al Nord e sulle regioni del medio Adriatico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
    Tendenza13 Ottobre 2025

    Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove

    Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
  • Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
    Tendenza12 Ottobre 2025

    Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre

    Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. La tendenza nei dettagli
  • Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
    Tendenza11 Ottobre 2025

    Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza

    Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione
  • Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
    Tendenza10 Ottobre 2025

    Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre

    Si attenua il caldo fuori stagione: in arrivo nuvole e aria più fresca. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Tendenza13 Ottobre 2025
Meteo, da metà settimana calo termico e fase di maltempo: ecco dove
Vortice mediterraneo in arrivo al Centro-sud e Isole con rischio di forti temporali a partire dalla Sardegna. La tendenza meteo dal 16 ottobre
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Tendenza12 Ottobre 2025
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. La tendenza nei dettagli
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Tendenza11 Ottobre 2025
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Ottobre ore 11:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154