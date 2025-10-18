FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, nuova perturbazione sul Sud: le zone a rischio pioggia da sabato 18 ottobre

Nuova perturbazione in arrivo: nel mirino soprattutto Sicilia ed estremo Sud. Gli aggiornamenti meteo
Previsione18 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Questo fine settimana trascorrerà con tempo stabile al Nord, nelle regioni centrali e in Sardegna, anche se con la presenza di un po’ di nuvolosità al Nord-Ovest, sabato anche sul medio versante adriatico e domenica anche in Triveneto. Tempo più instabile all’estremo Sud a causa di un altro vortice ciclonico che dal nord Africa attraverserà tra sabato e domenica lo Ionio per poi dirigersi verso la Grecia.

Da lunedì si conferma poi un deciso cambio di scenario: una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia, dando origine a una fase di maltempo localmente intenso, e interrompendo il lungo e anomalo periodo di condizioni anticicloniche e l’assenza di piogge.

Le previsioni meteo per sabato 18 ottobre

Oggi cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio nell’isola e nella Puglia centrale; tra sera e notte possibili temporali nella Sicilia sudorientale e nella Calabria ionica. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, ma con della nuvolosità in Piemonte, su zone prealpine e nel Ponente Ligure. Temperature notturne e mattutine in lieve calo al Centro-Sud, massime senza grandi variazioni. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nei Canali di Sicilia e di Sardegna, e di Maestrale sul basso Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 19 ottobre

Prime ore della giornata con nubi anche compatte in Piemonte, gran parte della Lombardia e rilievi del Nord-Est, solo in parziale diradamento con il passare delle ore. Isolati rovesci in Sicilia e Calabria, più probabili al mattino presto e nelle ore pomeridiane. Nelle altre regioni cielo sereno o poco nuvoloso, con più nubi al mattino in Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio nuvole in aumento in Liguria e nelle zone appenniniche. Temperature massime in calo al Nord e in Sicilia. Forti venti nello Ionio, con mare agitato.

