Meteo: venerdì maltempo in attenuazione, ma non mancano piogge e temporali. Le previsioni dal 17 ottobre

L’intenso vortice ciclonico che in queste ore sta colpendo il Sud e la Sicilia sta per allontanarsi lentamente in direzione dei Balcani, ma nella giornata di domani (venerdì 17 ottobre) riuscirà comunque a portare ancora un po’ di piogge sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. L’alta pressione che si estende sull’Europa centro-settentrionale continuerà invece a proteggere il Nord e il resto del Centro, e tra domani e il fine settimana manterrà condizioni di tempo stabile.

Nel corso del weekend le regioni meridionali saranno investite da una nuova perturbazione africana, la numero 3 di ottobre, con il rischio di rovesci e temporali in particolare su Calabria e Sicilia. Le attuali proiezioni per l’inizio della prossima settimana confermano poi l’arrivo di una perturbazione atlantica che tra lunedì e martedì attraverserà il Centro-Nord, portando le prime piogge a partire dal Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per venerdì 17 ottobre

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Sud e sul versante adriatico del Centro, con ancora qualche precipitazione sparsa e intermittente su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese, con l’eccezione di una nuvolosità sparsa attesa su Alpi, Prealpi, Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

Temperature mattutine in lieve calo al Centro-Sud. Temperature massime pomeridiane senza variazioni di rilievo, sempre intorno alla media o leggermente sotto: valori per lo più tra 19 e 22 gradi con punte di 23-25 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Ventoso ad inizio giornata intorno alla Puglia ma con venti in rapida attenuazione. Molto mossi o agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale, mossi i mari intorno alla Sicilia e l’Adriatico centrale.

Le previsioni meteo per sabato 18 ottobre

Sabato cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Nel pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento su Sicilia e Calabria, dove arriveranno anche le prime piogge con rischio di rovesci in serata sull’isola. Un po’ di nuvolosità insisterà anche su Alpi, Prealpi, Piemonte e Lazio meridionale, con parziali schiarite da metà giornata. All’alba ci sarà il rischio di locali banchi di nebbia sulla val Padana.

Temperature notturne e mattutine in lieve calo al Centro-Sud, massime pomeridiane senza grandi variazioni. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sicilia e di Sardegna e di Maestrale sul basso Adriatico.