Salute degli occhi in inverno: attenzione a proteggere la vista (anche con gli occhiali da sole)

Durante l’inverno, molto spesso ci si dimentica del sole e del fatto che il riflesso che genera su ambienti umidi o ghiacciati possa arrecare danni alla vista. Inoltre, vento freddo e temperature molto rigide rischiano di compromettere la normale lubrificazione dell’occhio, determinando quella spiacevole sensazione di secchezza. Per questi motivi è importante prendere le giuste precauzioni per preservare la salute della vista, a partire proprio dall’utilizzo degli occhiali da sole quando ci si trova all’esterno in particolari condizioni atmosferiche.

Cosa fare per proteggere gli occhi

Il vento freddo, come l’aria calda dei sistemi di condizionamento, può determinare difficoltà visive e favorire lo sviluppo di alcune patologie. Tutto questo è ulteriormente peggiorato dallo smog, che durante la stagione invernale tende inevitabilmente ad aumentare. Per questi motivi bisognerebbe prestare attenzione a proteggere gli occhi, evitando il danneggiamento della cornea e del cristallino. In questo senso gli occhiali da sole sono un valido alleato e dovrebbero essere indossati perlomeno in alcune occasioni, come quando ci si mette alla guida, durante l'attività sportiva e nel tempo libero trascorso all'esterno.

Un consiglio utile, non solo per i benefici economici in termini di bollette, è anche di non tenere il riscaldamento di casa regolato a una temperatura troppo alta, perché in questo modo si favorisce una corretta lubrificazione dell'occhio. È importante anche bere molta acqua e seguire una dieta sana ed equilibrata, con il giusto apporto vitaminico.