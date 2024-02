Nuovo Codice della Strada, stretta sui cellulari e auto più potenti per i neopatentati

Patente sospesa fino a 15 giorni per usa il cellulare mentre è al volante ma anche regole meno rigide per i neopantentati che vogliono guidare subito auto potenti. Sono i contenuti più rilevanti di alcuni emendamenti (ne erano stati presentati 770) alla riforma del Codice della Strada approvati in commissione Trasporti alla Camera, dopo che è stato aperto anche “il fronte” degli Autovelox.

Patente sospesa fino a 15 giorni per il cellulare

La sospensione della patente da una settimana a 15 giorni è prevista per chi viene trovato al volante mentre parla al cellulare. Se la proposta passerà il vaglio dell’aula della Camera e poi del Senato il primo marzo, la sospensione scatterà per una settimana se si avranno almeno 10 punti sulla stessa. Se i punti sono meno, si arriva a 15 giorni. Se poi l’uso del cellullare è causa o concausa di un incidente, i tempi della sospensione sono raddoppiati.

Neopatentati e cilindrata più potente delle auto

I neopatentati potranno invece guidare auto più potenti anche nei 3 anni successivi dal rilascio della patente. La svolta per i giovani alla guida arriva da uno degli emendamenti. O meglio, si alza il limite di potenza previsto in questo periodo passando a autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e di autovetture con potenza massima di 105 kW. Oltre gli attuali 55 kW/t e 70kw/h. Il ddl di riforma precedente aveva allungato il divieto da 1 a 3 anni lasciando dopo l'incidente provocato dai giovani youtuber romani su una Lamborghini a Casal Palocco, che aveva causato la morte di un bambino di 5 anni.