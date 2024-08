Notti tropicali, in Italia sempre più frequente il caldo notturno

Le notti tropicali sono un fenomeno in crescita in Italia, strettamente legato ai cambiamenti climatici e all'urbanizzazione. Mentre il loro aumento rappresenta una sfida significativa, esistono soluzioni pratiche e sostenibili per mitigare i loro effetti

Clima 8 Agosto 2024 - ore 09:21 Redatto da Meteo.it