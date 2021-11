L'estate di San Martino è oramai solo un ricordo. Anzi restando in tema di leggende e tradizioni popolari siamo vicinissimi all'arrivo del 'freddo inverno' che dovrebbe fare capolino tre giorni dopo la cosiddetta "estate di San Martino". Quest'anno però nessuno parentesi calda e/o mite nelle giornate di San Martino visto che l'Italia è stata colpita da un'ondata di maltempo senza precedenti con piogge e temporali che hanno causato ingenti danni in diverse Regioni tra cui la Sicilia e la Sardegna.

Meteo, neve sulle Alpi meridionali attorno ai 1500-1400 metri

Piogge e temporali sparsi su buona parte dell'Italia. Una perturbazione proveniente di là dalle Alpi sta interessando buona parte delle regioni dello stivale con alternanza di nuvole e precipitazioni. In particolare piogge battenti si sono registrate nella giornata di ieri sul Sesia e sul Cuneese, ma in queste ore stanno toccando anche le zone del Biellese e della Val d'Aosta. Segnalati anche contrafforti delle Alpi Marittime e Cozie.

Intanto con l'abbassamento delle temperature e della quota dello zero termico torna anche la neve sulle Alpi meridionali. Le previsioni meteo, infatti, parlano di nevicate intorno ai 1500-1400 metri con possibili fiocchi di neve anche a 1300 metri. E' giusto precisare che si tratta di nevicate non in linea con il periodo stagionale e i dati degli anni precedenti; anzi nelle prossime ore è previsto un calo delle precipitazoni e di neve sulle zone delle province orientali.

Meteo, una perturbazione dal Nord Europa colpisce l'Italia

Le previsioni meteo per l'Italia raffigurano uno scenario di piogge, leggere nevicate e temperature in calo. Da Est, infatti, sono in arrivo nuvole e flussi di aria fredda con le temperature minime in calo tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre. Non solo, la rimonta anticiclonica in arrivo da metà settimana porterà foschia e nebbia nelle prime ore del mattino per poi lasciare spazio al sole e a temperature in risalita, intorno ai 14-16 gradi, per il fine settimana.

Attenzione: in vista del weekend è prevista una forte perturbazione in arrivo dal Nord Europa sull'Italia. Si preannuncia un peggioramento generale delle condizioni climatiche su buona parte della penisola con forti piogge e temporali che questa volta interesseranno principalmente le regioni del Nord.