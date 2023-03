Il rarissimo spettacolo in Spagna: la neve sull’isola di Maiorca alle Baleari. VIDEO

Una scena talmente inusuale che se n’è parlato in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti: la tempesta ribattezzata “Juliette” ha portato la neve sull’isola di Maiorca, una delle più note mete del turismo estivo in Europa. Venti freddi e temperature molto più basse della media hanno colpito l’isola. E anziché prepararsi all’inizio della bella stagione nei primi giorni di marzo e all’usuale intensissimo flusso di turisti, a Maiorca i cittadini si sono trovati ad affrontare nevicate che hanno imbiancato l’isola nei giorni scorsi.

Neve a Maiorca: la situazione

Secondo quanto riportato dal Washington Post, che cita l’agenzia meteorologica spagnola, le aree più colpite sono state quelle a nord dell’isola dove alcune strade sono state rese inagibili dalla neve. Una scena davvero inusuale: l’isola vanta di avere 300 giorni di sole all’anno e inverni particolarmente miti, con temperature minime intorno agli 8 gradi. Le autorità locali hanno invitato i residenti a non spostarsi se non necessario, mentre diverse case sarebbero rimaste senza elettricità. Le nevicate sull’isola sono molto rare. In tempi recenti, infatti, sono solo due gli eventi noti: una straordinaria nevicata lunga 7 giorni nel 1956 e una più contenuta nel 2012.