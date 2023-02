Neve in Medio Oriente: lo spettacolo nel Libano. VIDEO

La neve è tornata in Medio Oriente, dopo una stagione invernale più secca del solito. Il Libano in questi giorni è stato interessato da temperature rigide e precipitazioni, che hanno imbiancato le zone più collinari e montuose del Paese: a essere particolarmente coinvolta è stata l’area del governatorato di Akkar, nel Nord del Paese. Sopra quota 1.200 metri la neve ha raggiunto un’altezza di 25 centimetri, causando anche parecchi disagi per gli spostamenti. Nei prossimi giorni, inoltre, sono previste ulteriori precipitazioni in Libano che potrebbero portare a nuove nevicate.

Le montagne in Libano

Il Libano è un Paese del Medio-Oriente, affacciato sul mare Mediterraneo. Confina a sud con Israele e ad est e nord con la Siria. Con una superficie di poco superiore ai 10mila chilometri quadrati, è il Paese più piccolo dell’area. Il Libano è attraversato per circa 160 chilometri da una catena montuosa, detta "Monte Libano": la vetta più alta è il Qurnat al-Sawda’, che raggiunge quota 3.088 metri. Il monte, per via della sua altezza, è spesso innevato.