Neve in Valle d’Aosta: paesaggi da sogno e località sommerse - Foto

Courmayeur sommersa dalla neve, Trafoto del San Bernardo temporaneamente chiuso ai soli mezzi pesanti. In Valle d'Aosta le intense nevicate delle ultime ore hanno causato importanti accumuli in diverse località e alcuni disagi.
Clima25 Novembre 2025 - ore 17:09 - Redatto da Meteo.it
Tanta neve in Valle d'Aosta, alcune località sono state letteralmente sommerse. Un esempio? Quasi 90 centimetri sono stati registrati a Crevacol. Ecco le ultime news e alcune immagini che giungono di paesaggi splendidi e magici grazie alla Dama Bianca.

Neve in Valle d'Aosta: tutti i dati sugli accumuli e le previsioni

Nelle ultime ore si sono verificate intense nevicate in Valle d'Aosta. Le neve è caduta copiosa e continua a cadere sulle Alpi occidentali. Si stanno già riscontrando accumuli importanti. Altri esempi? Nelle Valli del San Bernardo, a Etroubles, che si trova a circa 1300 metri di altitudine, sono caduti circa 60 centimetri di neve fresca, a Saint-Rhemy-en-Bosses circa 80 centimetri mentre a Crevacol, come già annunciato, ben 90 centimetri e si pensa che con la neve delle prossime ore si potrà raggiungere e superare il metro.

A Courmayeur, nota località di montagna che si trova circa a 1200 metri di altezza, si contano ben 70 centimetri. A Morgex circa 60 centimetri mentre a La Thuile si calcolano 50 centimetri di neve fresca. In quest'ultima località, grazie alla neve caduta, è stata confermata l'apertura della stagione sciistica per il 29 novembre 2025.

Disagi si sono registrati nella zona del Gran San Bernardo dove il traforo è stato temporaneamente chiuso ai soli mezzi pesanti. Nelle prossime ore, sempre in Valle d'Aosta, sono previste nuove nevicate. Per questo motivo la Protezione Civile ha emanato allerta meteo gialla fino al fondo valle sia per le intense precipitazioni che per pericolo valanghe.

Le immagini della Neve in Valle D'Aosta

Queste due immagini a confronto rendono bene l'idea degli accumuli di neve presso la località La Thuile:

Ecco altre immagini dalle altre località della Regione:

Nelle varie immagini si vede bene come la coltre bianca abbia coperto tutto ed unificato il paesaggio. Rumori ovattati, neve soffice ovunque. I tavolini dei vari esercizi commerciali sono ricoperti da centimetri e centimetri di neve, siepi e fioriere sono irriconoscibili, così come alcune macchine che assomigliano a panettoni ricoperti di zucchero a velo.

