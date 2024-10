Neve in Trentino Alto Adige e in Veneto: chiuso lo Stelvio, tutti i dati e le immagini

Molta neve è caduta in Trentino Alto Adige e in Veneto. Il passo dello Stelvio è stato chiuso proprio per via del quasi mezzo metro di neve fresca che ha ricoperto tutto con una fitta coltre bianca. Il paesaggio è divenuto così subito invernale. Stessa situazione in Veneto dove sulle Dolomiti bellunesi si sono registrati ben 30 centimetri di neve. Ecco tutte le ultime news e le immagini spettacolari.

Neve in Trentino: le ultime news

Tante neve in Trentino Alto Adige. Per diverse ore ha nevicato mediamente attorno ai 2.000 metri di altezza e si sono verificati accumuli importanti. Per motivi di sicurezza, pertanto, sono stati chiusi i passi Stelvio e Pennes, dove si è raggiunto quasi mezzo metro di neve fresca, mentre al Passo Pordoi si sono registrati oltre 30 centimetri di neve.

Nella città di Bolzano, dopo l'importante calo termico e le condizioni meteo degli ultimi giorni, il sindaco ha deciso di anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento di una decina di giorni dando così la possibilità agli abitanti di poter azionare gli impianti di riscaldamento e accendere stufe e camini per riscaldare i vari ambienti dove vivono e lavorano.

🇮🇹🏔️ Dolomiti- Trentino Alto Adige - Italy 🇮🇹🏔️ pic.twitter.com/aVGuWDCw8e — 𝓒𝓵𝓪𝓾𝓭𝓲𝓪 𝓕𝓲𝓵𝓲𝓹𝓹𝓲𝓷𝓲 𝓝𝔂𝓬 🗽 (@ClaudiaFilippi1) October 5, 2024

Si attende ancora neve, secondo gli ultimi bollettini, nella notte di martedì 8 ottobre, presso il passo dello Stelvio. Potrebbe nevicare a 2.950 metri di altezza con accumuli di altri 10 centimetri di neve fresca che andrebbero così ad aggiungersi ai 40 centimetri già presenti.

Una bianca sorpresa ci ha fatto visita stamattina!#Neve sulle 3 skiarea della Val di Sole: avete già iniziato a spolverare sci e scarponi?



Goditi la diretta webcam ➡️ https://t.co/fogZpgPAyD pic.twitter.com/OSNYvvtS6z — Val di Sole Trentino (@AptValdiSole) October 4, 2024

Neve in Veneto: Dolomiti bellunesi imbiancate con 30 centimetri di neve

La neve è arrivata anche in Veneto, soprattutto sulle Dolomiti bellunesi dove sono caduti ben 30 centimetri. Sull'Altopiano di Asiago e sul resto della montagna vicentina è, invece, arrivata la prima neve della stagione.

Sul Monte Verena, famoso per la presenza di una di molte stazioni sciistiche, si sono registrati, invece, tra i 7 e i 10 centimetri di neve fresca. Imbiancate, infine, anche le cime del Monte Grappa, del Pasubio e e delle Piccole Dolomiti che si trovano sopra il comprensorio di Recoaro Terme.

Così come è avvenuto in Trentino, si sono abbassate notevolmente le temperature.