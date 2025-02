Neve in Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria: paesaggi fiabeschi - Video

È decisamente un weekend all'insegna del maltempo quello che dalle prime ore dell'alba è iniziato per l'Italia, a causa di diverse perturbazioni che da Nord a Sud portano pioggia e neve. Se al Sud ad essere nel pieno centro della perturbazione sono soprattutto regioni come Sicilia e Calabria, al Nord le località che si sono svegliate ricoperte di neve questa mattina sono in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.

Segnalata presenza di neve in Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria

In Piemonte la neve ha raggiunto addirittura pianure e fondovalle collinari nell'area della bassa Alessandria, in modo particolare nelle località tra Ovada, Novi Ligure e Serravalle Scrivia. In Emilia-Romagna invece, nevica oltre i 500 metri di quota sui rilievi tra le provincie di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia. Alcuni fiocchi di neve però, sono caduti anche sotto i 300 metri.

Situazione clima in Liguria

Giornata all'insegna del maltempo, con pioggia e neve, anche per la Liguria, con Sanremo che sarà la località più gettonata per la prossima settimana visto l'inizio del Festival di Sanremo 2025.

In Liguria, per le prossime ore è atteso un aumento dell’intensità sia sulla zona costiera che nelle zone interne della Regione. La neve al momento è apparsa in Valle Scrivia da Busalla, in Valle Stura, sul Turchino e Mele alta nel Genovesato. Alcune segnalazioni informano che la neve è stata vista anche sulla A26 tra Voltri e allacciamento Predosa-Bettolle. Neve segnalata anche sulla A7 tra le località di Serravalle e Busalla.

Che bella la neve in Liguria, rara ma quando arriva fa sognare 🤍#8febbraio pic.twitter.com/GpPjJbG7SC — Mary🦋 (@mari_arena75) February 8, 2025

Disagi sulla linea ferroviaria

Disagi a causa delle nevicate sono stati segnalati per quanto riguarda i trasporti ferroviari. Dalle ore 05:30 di oggi, sulla linea ferroviaria Genova-Alessandria (via Busalla e via Ovada), la circolazione dei treni è rallentata a casa proprio delle intense nevicate.

La neve è arrivata anche a quote di pianura sabato sul basso Piemonte. Fiocchi abbondanti cadono in mattinata sulla A26 nei pressi di Ovada. pic.twitter.com/3OGurRwR6C — Local Team (@localteamit) February 8, 2025