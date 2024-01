Neve in arrivo in Piemonte e Lombardia oggi: le previsioni meteo

Foto di repertorio

Arriva la neve. Le condizioni meteo oggi in Italia, mercoledì 10 gennaio 2024, sono caratterizzate da un lieve peggioramento del clima. Come già annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, durante la settimana le temperature si abbasseranno su tutto lo stivale. Vediamo quindi cosa succederà su tutto lo stivale oggi e dove si avranno le nevicate.

Oggi prevista neve in Piemonte e Lombardia

Il quadro climatico per la giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, per quello che riguarda l'Italia, è caratterizzato dall'arrivo di un'aria gelida artica che provocherà un ulteriore calo delle temperature climatiche. Il maltempo in particolare interesserà tutta l'area del Nord-Ovest dell'Italia e, proprio in presenza di temperature molto basse, si profila l'arrivo della neve nelle regioni di Piemonte e Lombardia. Neve che proprio in queste due regioni cadrà anche a quote molto basse.

Arriva la neve anche sull'Appennino: ecco le regioni interessate

La neve, nelle 24 ore successive, potrebbe cadere anche lungo tutta la penisola e imbiancare così anche l'Appennino tra le regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Per vedere la neve in Calabria, invece, bisognerà salire un po' di qualche metro: oltre i 1000-1200 metri di quota.

Previsioni climatiche di oggi in Italia: mercoledì 10 gennaio 2024

In sintesi: le previsioni climatiche di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, prevedono cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso della giornata si verificheranno deboli piogge sulla Calabria, e sulle due grandi isole: Sicilia e Sardegna, con neve, come anticipato in precedenza, sui rilievi oltre 1.100-1.200 metri; qualche debole nevicata anche sulle Alpi Occidentali fino a quote collinari.

Per quello che concerne le temperature per la giornata di oggi, le massime saranno in generale stazionarie o in leggero calo, leggermente al di sotto della norma in molte località italiane. Per quello che riguarda invece i venti, possiamo affermare che saranno per lo più da deboli a moderati.