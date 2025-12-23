Neve nel Nord dell’Arabia Saudita: il deserto si tinge di bianco | Foto e video

Una rara coltre di neve bianca ha ricoperto alcune zone dell'Arabia Saudita tra cui gli Altopiani di Trojena e la regione di Hail. Neve anche nel deserto che si è colorato improvvisamente di bianco!

Neve nel deserto in Arabia Saudita: le immagini

L'inverno è arrivato anche in Arabia Saudita dove, nelle ultime ore, si è registata una forte ondata di maltempo accompagnata da temporali e nevicate. La regione di Hail e la regione montuosa di Trojena sono state imbiancate dalla neve, mentre altre regioni hanno dovuto fare i conti con forti piogge. Anche la capitale Riyadh è stata travolta da temporali e nubi fitte, mentre forti nevicate si sono registrate in vaste aree del Qatar, a est dell'Arabia Saudita.

La neve ha imbiancato le zone di Tabuk e dei Monti Trojena con la regione che si è ritrovata ricoperta da un manto bianco immortalato dai residenti usciti dalle case per sciare e godersi lo spettacolo ghiacciato. Gli Altopiani di Trojena si sono ricoperti di bianco trasformando così le aspre montagne settentrionali in un suggestivo paesaggio invernale. Tantissimi i video e le foto pubblicate sui social media.

Snow in the desert? ❄️ Saudi Arabia’s northern regions woke up to a winter surprise! Tabuk and Al Jouf looked straight out of a fairytale for a brief, unforgettable morning.… pic.twitter.com/bclbHyHnxV — Explurger (@explurger) December 23, 2025

Nevica nel deserto dell'Arabia Saudita

Anche le montagne di Tabuk, una città dell'Arabia Saudita, capoluogo dell'omonima provincia, si è risvegliata ricoperta di neve attirando i residenti e i turisti a godere di uno spettacolo davvero insolito.

Snow fell on the Saudi Arabian desert.pic.twitter.com/rBh4cWBjh2 — vennix (@vennixfalenten) December 23, 2025

Le temperature fredde alle altitudini più elevate offrivano un netto contrasto con il tipico clima desertico dell'Arabia Saudita mettendo così in risalto i paesaggi variegati e spettacolari. In diverse zone la neve è caduta per la prima volta in 30 anni.