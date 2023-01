Neve in Nord Africa: lo spettacolo dall’Algeria. VIDEO

Famiglie a passeggio nella neve, bimbi che giocano con le slitte, un paesaggio che fa sognare: lo spettacolo della natura arriva dall’Algeria, in Nord Africa, dove nei giorni scorsi si sono registrate temperature gelide e precipitazioni nevose. Nel Parco nazionale Chréa, nella provincia di Blida, si è dunque accumulata parecchia neve che ha permesso alle famiglie del posto di godersi la gioia di una giornata invernale.

La neve in Algeria: quanto nevica

Può sembrare strano vedere così tanta neve e temperature così rigide in Nord Africa, ma in realtà non si tratta di una evenienza particolarmente rara: il parco di Chréa è infatti situato sulla catena montuosa dell'Atlante, il cui picco nel Paese supera i 2.300 metri sul livello del mare. In inverno, e specialmente a gennaio, è frequente che le montagne del parco vengano imbiancate dalla neve. A Chréa esiste anche uno ski resort, dove è possibile sciare e praticare snowboard.

Il meteo in Algeria: le previsioni

In questi giorni, un po’ come l’Italia, l’Algeria sta affrontando un’ondata di gelo. Sulla costa, dove si registra un clima mediterraneo molto diverso da quello del deserto del Sahara nel sud del Paese, si sono registrate temperature massime non superiori ai 10 gradi e minime di -6. Nella giornata di ieri le autorità algerine hanno emanato un’allerta arancione in alcune aree per il freddo estremo, segnalando inoltre la possibilità di ulteriori nevicate sulle montagne.