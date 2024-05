Nasa, con le nuove immagini si studiano le abitudini di un buco nero - Video

Una recente simulazione video, creata utilizzando il supercomputer Discover della NASA, ci offre una visione dettagliatissima e scientificamente accurata di ciò che potremmo vedere durante un ipotetico viaggio verso un buco nero supermassiccio. La simulazione ci conduce attraverso il disco di accrescimento e oltre l'orizzonte degli eventi, il limite oltre il quale non è possibile sfuggire al buco nero, fino a raggiungere l'interno di questo confine.

La video-simulazione a 360° della NASA su cosa vedremmo se ci tuffassimo in buco nero

Il livello straordinario di dettaglio della simulazione è stato raggiunto grazie ai 129.000 processori di Discover e al lavoro esperto di Jeremy Schnittman e Brian Powell del Goddard Space Flight Center. In particolare, sono stati creati due scenari di un “volo” intorno a un buco nero supermassiccio con una massa circa 4,3 milioni di volte quella del Sole, simile a Sagittarius A*, il buco nero situato al centro della Via Lattea di cui recentemente abbiamo ottenuto la prima immagine. Nel primo scenario, la “telecamera” oltrepassa l'orizzonte degli eventi, mentre nel secondo si avvicina solamente, per poi allontanarsi.

In entrambi gli scenari, la prima cosa che appare è il disco di accrescimento attorno al buco nero. Questo disco è composto dal materiale che orbita a velocità tali da riscaldarsi ed emettere luce, perdendo così energia e venendo "inghiottito" dall'orizzonte degli eventi. Nelle immagini famose dei buchi neri rilasciate dal progetto Event Horizon Telescope, come quelle di M87* e Sagittarius A*, vediamo questo disco brillare, deformato e piegato dalla potente gravità del buco nero.

Il materiale nel disco si avvicina o si allontana da noi in diverse aree a seconda della direzione della sua rotazione. A causa della relatività di Albert Einstein, la luce emessa dal disco appare più o meno intensa nelle regioni che ruotano verso di noi o in direzione opposta. In queste aree si trovano anche gli anelli di fotoni, costituiti da particelle di luce che orbitano attorno al buco nero a causa dell'estrema curvatura dello spaziotempo.

Avvicinandosi all'orizzonte degli eventi, questi anelli diventano sempre più sottili man mano che il numero di orbite percorse dai fotoni aumenta, fino a raggiungere la vicinanza estrema alla superficie del buco nero.