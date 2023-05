Narcisi in fiore colorano di bianco vallate e montagne regalando atmosfere da sogno

Le montagne piemontesi si colorano di bianco. Non si tratta di precipitazioni nevose fuori stagione, ma piuttosto della fioritura dei narcisi, un evento che si ripete ogni anno sulle cime montuose e nelle vallate della regione, richiamando centinaia di turisti e regalando scenari da sogno.

Narcisi in fiore dipingono di bianco il Piemonte

Maggio è sicuramente il mese dei fiori, e in ogni zona d'Italia è possibile perdersi in scenari suggestivi, immersi nei colori di splendide fioriture. Ciò che accade nelle vallate e nelle montagne del Piemonte ha però qualcosa di veramente magico. Con la fioritura dei narcisi il paesaggio torna a colorarsi di bianco, tanto che osservandolo potremmo quasi pensare a una nevicata fuori stagione. In realtà quel colore candido è dato da migliaia di narcisi selvatici, capaci di regalare splendide fioriture anche ad alta quota.

Sono migliaia i piccoli fiori bianchi candidi - con al centro una corona gialla bordata di rosso - che dipingono il paesaggio tra i 600 e i 1.000 metri di altitudine, e nell’area prealpina veneta i prati di narciso selvatico, o Narcissus poëticus, sono diventati ormai un appuntamento irrinunciabile per moltissime persone che vogliono ammirare questo spettacolo della natura.

La fioritura dei narcisi selvatici è un evento attesissimo a Pian delle Nere, ma anche sulle pendici del monte Verzel a quota 1.341 metri, e nelle località che si incontrano tra la Valchiusella e la Valle Sacra. Un appuntamento che consente di godere di un panorama sbalorditivo con la vista sul Canavese e sulla Serra, completamente immersi nell'inebriante profumo che si sprigiona dai narcisi in fiore.

Sagra del Narciso, una festa dedicata a questo fiore

La bellezza dei narcisi in fiore è sicuramente un ottimo incentivo per programmare una bella escursione di fine maggio. Se gli abitanti della zona possono beneficiare di questo privilegio organizzando una breve gita fuori porta, chi abita più distante potrà comunque godersi questo spettacolo programmando una vacanza, magari in concomitanza con il ponte del 2 giugno o con la Sagra del Narciso, che si tiene ogni anno a Castelnuovo Nigra.

Purtroppo però nei giorni festivi questi luoghi saranno decisamente più affollati, magari una giornata infrasettimanale può permettere di ammirare questo oceano bianco con più tranquillità.

Narcisi selvatici in fiore, uno spettacolo da ammirare

Per chi ama perdersi in bellezze naturali sicuramente l'appuntamento con i narcisi selvatici in fiore nelle vallate piemontesi è una tappa d'obbligo. Moltissimi turisti in questi giorni affollano le località "imbiancate" da questi fiori dall'inebriante profumo, armati di macchine fotografiche e smartphone, pronti a immortalare piccoli squarci mozzafiato.

Un'ultima raccomandazione: non raccogliete i narcisi selvatici, ma limitatevi ad ammirare e fotografare tutta questa bellezza senza estirpare i bulbi, così da poter ammirare anche il prossimo anno queste fioriture così suggestive.