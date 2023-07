Napoli, enorme chiazza verde nel mare: ecco di cosa si potrebbe trattarsi - Video

Una enorme chiazza verde nel mare di Napoli, è questa l’immagine che abitanti e turisti hanno avuto davanti agli occhi nella giornata di ieri, domenica 9 luglio 2023. Una sorpresa che non è piaciuta a tanti che hanno affollato il lungomare della città partenopea.

Enorme chiazza verde nel mare di Napoli

Il litorale di Napoli, da Molo Beverello a Mergellina, nella giornata di ieri è diventato tutto di un colore verdastro e marrone. Il mare di una delle città più belle e visitate al mondo è stato segnalato anche sporco di schiuma e liquami e il fenomeno ha lasciato tutti sbalorditi.

Perché il mare a Napoli è diventato verde

Al momento non sono state ancora accertate le cause che hanno portato l’acqua, solitamente cristallina, del magnifico Golfo di Napoli a diventare verde. Sull’episodio è stata allertata l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, che ha effettuato i necessari prelievi per verificare lo stato dell'acqua e per avere un'idea chiara sulle cause che l'hanno portata ad assumere un colore verdastro.

L'ipotesi legata alle alghe e al caldo

Secondo alcune prime ipotesi, come riportato da Fanpage.it, la colorazione verde del mare di Napoli, potrebbe essere dovuta alla presenza di un gran numero di alghe. Una presenza massiccia favorita soprattutto dalle alte temperature di questi giorni.

Immediatamente esclusa l’ipotesi di un possibile malfunzionamento del sistema fognario. Nei prossimi giorni ci saranno verifiche sul funzionamento dei depuratori di Napoli Est a Ponticelli e di Cuma.