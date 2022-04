Sputa all’hostess e prova ad aprire la porta dell’aereo in volo: multa da record

Provate a immaginare come reagireste se riceveste una multa da oltre 75mila euro. È proprio quello che è successo a una passeggera della American Airlines: durante il volo infatti la donna, la cui identità non è stata rivelata, ha prima minacciato un assistente di volo, poi lo ha spinto via e ha provato ad aprire il portellone dell’aereo ancora in quota.

Testate, sputi e morsi

La situazione è degenerata al punto che è stato necessario ammanettare la donna con una fascetta, ma l’aggressione non si è fermata: la donna infatti ha colpito ripetutamente alla testa uno degli assistenti di volo che cercava di bloccarla. E non paga ha sputato a un hostess, tirato testate, morsi e cercato di aggredire altri passeggeri del volo. Risultato? Una multa da 81.950 dollari, al cambio attuale oltre 75mila euro, la sanzione più salata mai emessa nella storia dell’aviazione statunitense.

Baci, abbracci e morsi

Non è però l’unico caso del genere riportato dai media in questi giorni: un’altra passeggera su un volo della Delta ha infatti cercato ripetutamente di abbracciare e baciare il passeggero seduto al suo fianco. Poi si è alzata, ha cercato anche lei di abbandonare l’aereo durante il volo, e infine ha morso più volte un altro passeggero. Anche in questo caso è arrivata una multa da record: 77.272 dollari, cioè più di 71mila euro.